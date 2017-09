Vizcaíno, Pina y las medallas del ascenso

La base de la guerra abierta que mantienen Quique Pina y Manolo Vizcaíno radica sobre todo en una temporada, la del ascenso a Segunda en Alicante. Aquella campaña parece clave en un conflicto que perdura a día de hoy.

Y lo es por una razón fundamental, las medallas. Aquella plantilla, confeccionada en un principio por Jorge Cordero tras el fracaso en San Mamés, y retocada por Enrique Ortiz en el mercado de invierno, consiguió un inesperado ascenso con un Cádiz CF dirigido entonces por Manolo Vizcaíno.

Al respecto, Pina se ha defendido argumentando que “no me permitieron volver al Cádiz CF”. De hecho, apunta que “quise reforzar el equipo en enero y que volviera Jorge Cordero pero me lo impidieron. Aquella temporada hicimos nosotros el equipo”, apunta Pina.

El caso es que aquel ascenso se cimentó con la llegada de Álvaro Cervera y en la gestión del hoy presidente Manuel Vizcaíno. Sean las razones que sean, y los motivos de todo, la realidad es que fue el sevillano quien dirigía el club en los despachos y Enrique en la parcela deportiva. Aunque seguramente nada habría pasado sin la mano de Cervera en el terreno de juego.

¿Quién fichó a Cervera?

Con todo, el fichaje del técnico, tanto en su día para Vizcaíno, ha sido asumido ahora por le propio Pina argumentándolo con una reunión en la que Jose González y Antonio Calderón estuvieron presentes, siendo ambos del cuerpo técnico del Granada y dando su visto bueno. Fichaje, el del entrenador cadista, que ha sido la gran baza de Vizcaíno para defender su gestión al frente del Cádiz CF, con el posterior ascenso. Insistiendo en que fuera como fuese, el club estaba dirigido por entonces por el sevillano.

Escuchando a ambos, los dos asumen ahora la llegada de Cervera al Cádiz CF. La versión de Pina difiere totalmente de la de un Vizcaíno que no ha tenido que dar explicaciones al respecto pues siendo él presidente se entendía y presuponía que el fichaje correspondió a su gestión, aunque ahora el murciano diga lo contrario. Que cada uno crea a quién crea conveniente.

Sin embargo, Quique Pina, que no deja nada a la improvisación, tuvo sus ojos y oídos puestos en aquella plantilla que dejó tiritando Claudio Barragán y que recompuso Álvaro Cervera. El actual técnico amarillo llegó en el mes de abril de aquel 2016, sin segundo entrenador y ayudantes. Cosa que cambió días más tarde con Javi Manzano, hombre que pasó del ‘staff’ de la dirección deportiva, a ser segundo entrenador amarillo junto con Cervera.

El propio Pina ha reconocido que aquel movimiento para ‘controlar’ a la plantilla cadista fue fruto de su gestión desde Granada. “Hubo una persona que yo contraté y que era la que decidía: Javi Manzano”.

Actualmente, Manzano sigue en el organigrama técnico del Cádiz CF siendo un hombre de confianza tanto de la dirección deportiva como del propio Álvaro Cervera. Una labor importante dentro de la plantilla que ha hecho que el sanluqueño tenga un rol clave en el equipo, quedando claro que también es un hombre de Quique Pina dentro del Cádiz CF.

Y con medallas para uno u otro, el caso es que el gran artífice de aquel ascenso es y será por siempre Álvaro Cervera.