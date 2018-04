Con el interrogante de Michael Santos

Fede Barba y Nano Mesa, jugadores del Sporting que acabaron tocados el partido ante el Valladolid, han entrenado con normalidad y apuntan a la cita del próximo domingo por la tarde en el Estadio Ramón de Carranza.

El central argentino se ha recuperado de una sobrecarga en uno de sus gemelos, al tiempo que el atacante tinerfeño ha mejorado notablemente de su contusión esternal y el esguince sufrido en el quinto dedo de su mano izquierda.

En cambio, Baraja, que no cuenta esta semana con sancionados, sigue teniendo en la enfermería a cuatro jugadores: Juan Quintero, Guitián, Hernán Santana y Michael Santos. De todos ellos, el único que no llegará con seguridad a la cita del domingo ante el Cádiz CF será Juan Quintero debido a una lesión muscular. El defensa central colombiano no ha jugado en la segunda vuelta de la competición.

Los demás tocados podrían estar presentes en la Tacita de Plata. Tal es así que el central Guitián, que apenas entra en las alineaciones del Sporting, está pendiente de evolución y realiza un trabajo específico de descarga muscular.

En la misma situación física se encuentra Hernán Santana. El centrocampista canario llegó en el mercado de invierno al Sporting desde la UD Las Palmas y estaba contando con oportunidades.

Pero, sin lugar a dudas, la presencia de Michael Santos es la más deseada en el club gijonés. El uruguayo es el máximo goleador de los asturianos con 16 goles hasta la fecha, aunque se ha perdido por lesión los dos últimos envites. Actualmente trabaja en el gimnasio tras la rotura muscular que sufrió. Irá aumentando progresivamente la carga de trabajo y su participación en Cádiz está pendiente de evolución.