Güiza, en Cádiz mientras en León lo sitúan en la Ponferradina

Dani Güiza sería a día de hoy, según apunta Diario de León, uno de los grandes objetivos de la SD Ponferradina para reforzar su delantera de cara al mercado invernal. Incluso desde el rotativo se llega a apuntar que podría haber estado ayer en Ponferrada para negociar con la entidad de El Toralín y que hasta habría dormido en El Bierzo. Una información que genera muchas dudas dado que el jerezano entrenó ayer (mañana y tarde) en El Rosal al igual que hoy lo ha vuelto a hacer en Carranza. Además, en estos momentos come con sus compañeros en el tradicional almuerzo de Navidad.

El nombre de Güiza salió ayer muchas veces a la palestra en diferentes ciudades debido a que el delantero del Cádiz CF fue objeto de muchas inocentadas, entre ellas la que la Cadena Cope de Santander generó con la aprobación incluso del presidente del club cántabro, que llegó a afirmar bromeando que Güiza era un fichaje de garantías para volver a Segunda.

Ajeno a todo parece estar Güiza, un delantero que si bien es verdad que no está teniendo minutos, de momento no se ha barajado su salida desde la dirección deportiva del Cádiz CF, que ayer apuntaba a Carlos Calvo, Abel o Juanjo como jugadores con los que ya se ha hablado para hacerles ver que el club no cuenta con ellos y que serían la moneda de cambio perfecta para hacer fichajes.

De momento, Güiza sigue siendo jugador del Cádiz CF, aunque con el ‘gitano’ nadie sabe lo que puede pasar. Nunca.