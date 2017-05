Gran encajador, mejor pegador

Este Cádiz CF, llevado al boxeo, sería Rocky Balboa. Con su cuñado y todo, representados en los cansinos cadistas de ‘pro’ que aburren hasta al más pintado con su infinita cantinela de que son más cadistas que Macarty por el mero hecho de repetir hasta la saciedad obviedad tras obviedad sobre la lograda y valorada permanencia pero sin profundizar lo más mínimo en los entresijos de este maravilloso deporte que más que goles genera debate.

Una vez apartados a los ‘Paulie’ de turno, decíamos, este Cádiz CF es Rocky. Y lo es porque si fuera un púgil acabaría todos los combates sonado, con grandes moratones en el rostro, pero casi siempre con una sonrisa. La sonrisa del que ha vuelto a soltar su izquierda cuando la campana estaba a punto de sonar. Porque hasta en siete ocasiones el Cádiz CF ha podido cambiar el rumbo de un partido cuando todo parecía indicar que se iba a acabar de una manera menos halagüeña para los intereses cadistas de los que al final resultó. Casi todas en el último minuto o en los de añadido, pero hubo otras ocasiones en los que el Cádiz CF pudo dar un golpe de timón faltando diez minutos y cuando todo hacía presagiar que las cosas acabarían con menos puntos de lo que pudo ser por fortuna.

6ª jornada: Cádiz CF 1 Numancia 0

Garrido en el 90’ gana los tres puntos tras un córner

Fue la primera vez y en un partido que comenzó con muy mal aspecto para el Cádiz CF. Se jugaba entre semana, un miércoles, y Cervera no tuvo mejor idea que dar descanso a Garrido para sacar de inicio a Eddy. El resultado fue de lo peor. Tanto que el internacional por Azerbiyán se quedó en la caseta en el descanso para dejar su sitio al vasco, que cambió por completo el decorado. El Numancia pasó de dominador a dominado y cuando todo parecía acabar en tablas, un córner botado por Güiza en el 90’ fue cabeceado a gol por Garrido llegando al segundo palo con gran poderío. Carranza enloqueció. No sería la primera vez que el cadismo celebraría un gol al límite de la hora.

10ª jornada: Tenerife 1 Cádiz CF 1

Santamaría empata con un gol de rabia y corazón en el 91’

Estaba inmerso el Cádiz CF en plena crisis de identidad. El Rayo se lo había explicado en Vallecas en lo que pudo ser el peor partido del once amarillo en toda la Liga y poco después, en Carranza, se conseguía un empate ante un Girona que por entonces no era ni la sombra de lo que ha llegado a ser. Así, con más miedo que vergüenza, se plantaba el Cádiz CF en el Heliodoro Rodríguez López. Para colmo, el Tenerife se adelantaba en el marcador con un gol de Jouini antes de que Ortuño se fuera a la calle por una entrada a destiempo. Pintaban bastos para el Cádiz CF hasta que en el 91’ llegó una jugada por banda que Gorka Santamaría empujaría a la red a bocajarro en un tanto que despertó una insólita alegría, precisamente, porque nadie se lo esperaba. Mejor pudo ir el asunto si Abdullah llega a concretar dos minutos después una jugada con la que el Cádiz CF pudo llevarse los tres puntos.

15ª jornada: Cádiz CF 4 Alcorcón 1

Primer fusil de Aitor que allanó una victoria sufrida

Aunque no fue su primer obús, el primero se lo enchufó al Getafe en la cuarta jornada en el minuto 81 para sentenciar un encuentro que acabaría 3-0, sí que fue el primero con el que el Cádiz CF varió el signo de un partido que se encaminaba al empate. Cádiz CF y Alcorcón empataban a un gol hasta que Aitor, en el 78’, se marcó una jugada con la que abrió la lata que incluso con un jugador menos desde el 47’ tenía bien cerrada la defensa alfarera. Tuvo que ser un gol ‘made in Aitor’ la forma única con la que batir a Dmitrovic antes de que, ya en el 91’ y en el 92’, Salvi y Ortuño terminasen de engañar a un marcador que no reflejó a la perfección lo que se vio en el partido.

20ª jornada: Elche 2 Cádiz CF 3

Güiza, en el 88’ y por segunda vez, silencia el Martínez Valero

Partido de locos el que se vivió pasados los Reyes Magos. De locos porque lo que en un principio tuvo que ser una victoria cómoda del Cádiz Cf se complicó hasta un punto que de no ser por la actuación de Dani Güiza aún hoy estaría el personal lamentándose de los puntos que se fueron a la deriva en el campo de un equipo que, tras una primera vuelta más que aceptable, ahora es carce de Segunda B. El Cádiz CFcomenzó perdiendo ante el Elche pero en el minuto 23 los ilicitanos se quedan con uno menos para ver como cinco minutos después Ortuño empataba de cabeza a la salida de un córner. Sorprendentemente, los de Cervera no son capaces de meterle mano a un rival en inferioridad numérica hasta que a nueve del final Güiza marca su primer gol de la tarde y el que parecía definitivo para ‘matar’ al cuadro alicantino. Sin embargo, los de Toril se reponen y en el 87’ empata el central Armando, que en su celebración entusiasta del tanto pierde los últimos litros de gasolina que le quedaban y que le hubieran sido fundamentales para no dejar a Güiza, solo un minuto después, marcar el definitivo 2-3 para tristeza de un estadio que pasó de la fiesta al funeral en menos de un minuto.

24ª jornada: Cádiz CF 2 Mirandés 1

Ortuño da la puntilla a la remontada en el 79’

Fue un partido de esos que al aficionado le queda la sensación de estar ante un equipo que está hecho para más que para salvarse. Porque cuando un equipo comienza perdiendo a los cinco minutos y es capaz de reponerse acosando y derribando a su oponente hasta el final está dando señales de ser un equipo que no se conforma con el mínimo de los objetivos. Y eso fue lo que pasó aquella tarde del 4 de febrero en Carranza. Abdullah empataba el duelo pasada la media hora y con empate a un gol se llegaba al descanso. Los amarillos salieron con las ideas claras pero el Mirandés sabía defenderse con uñas y dientes y no había manera. Pero otra vez tuvo que salir Ortuño, que con el pecho remataba a gol un centro de Aitor por la derecha para llevar la locura a una grada acostumbrada ya a los arreones finales de un equipo abonado al sufrimiento, al bendito sufrimiento de imponer su ley en los umbrales de los finales.

34ª jornada: Huesca 1 Cádiz CF 1

El cabezazo con el que Ortuño rescató la nave en el 93’

Si hay un gol que ha cambiado el panorama para los destinos del Cádiz CF ese no es otro que el tanto que consiguió Ortuño en la última jugada del último minuto del añadido del partido que se jugó en ElAlcoraz ante un Huesca que podía haber metido en una depresión a un equipo acostumbrado a no salirse de los puestos de ‘play off’ desde diciembre del pasado año, cuando se ganó en Córdoba. El testarazo del de Yecla en el minuto 93 al saque de un córner botado por Aketxe enmudeció un estadio que ya se veía por delante del Cádiz CF.Porque el duelo entre oscenses y gaditanos era directo y podía poner a los de Alto Aragón por delante de los cadistas, que con el gol de Ortuño pudieron mantener la ventaja con un rival al que, además, le gana el ‘goal average’ al vencerle en Carranza 1-0.

38ª jornada: Zaragoza 1 Cádiz CF 1

Aitor reaparece justo en el momento oportuno

Si botes y botes de alegría dieron los cadistas con el testarazo de Ortuño en El Alcoraz no menos darían el pasado viernes por la noche con el zapatazo de Aitor García con el que el Cádiz CF era capaz de empatar el encuentro en el último suspiro ante el Zaragoza. El Cádiz CF puede que fuese inferior a los puntos ante un Zaragoza que dominó el balón durante todo el partido. Los de Cervera cambiaron algo al comienzo de la segunda parte, donde fueron de más a menos hasta que cerca del minuto 90 le llegó un balón al extremo onubense que disparó con fuerza y razo a la cepa del palo para delirio de una afición que apenas ya podía tener esperanzas en rescatar un punto en el complicado campo de La Romareda. Otra vez, sobre la bocina, el Cádiz CF sacó su ‘punch’ para desdicha de los suyos.

También se han perdido puntos en los últimos minutos

Aunque el Cádiz CF no puede quejarse de pegar el último ‘punch’ en los minutos finales, también ha sentido lo que duele que le marquen. Hasta en tres ocasiones ha visto como se le escapaba un resultado que tenía más o menos atado.

1ª jornada: Cádiz CF 2 UCAM 2

Suicidio en casa en diez minutos

La primera vez que lo sufrió fue sangrante. Ganaba 2-0 al UCAMen Carranza cuando el hoy cadista Jesús Imáz acortaba distancia en el 80’. Pasaban los minutos acorralados el Cádiz CF y en la última jugada, en el 93’, Juanma resolvió un lío en el área para poner las tablas en el marcador y dejar a Carranza con un señor cabreo.

25ª jornada: Getafe 3 Cádiz CF 2

Un penalti en el 93′ echa al traste el partidazo de los gaditanos

Más dolió aún lo sucedido en Getafe, donde a pesar del gran encuentro jugado por los de Cervera se perdió el partido (3-2) en el minuto 93’ tras un penalti que transformó Jorge Molina. Fue marcar el exdelantero del Betis y escucharse el silbato del final del partido.

31ª jornada: Cádiz CF 0 Tenerife 1

Amath hizo justicia… pero a tres minutos del final

La última vez que el Cádiz CF se lamió sus heridas al final del encuentro sucedió en la jornadsa 31 en el Ramón de Carranza y ante un rival directo como el Tenerife. Aunque los insulares habían sido superiores todo el encuentro, no fue hasta el minuto 87’ que Amath empalmaba una volea para batir a Cifuentes y llevarse los tres puntos (0-1).