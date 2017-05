Gorka: “Hay que seguir peleando y no regalar nada”

Volvió a tener minutos Gorka Santamaría cuando el partido estaba más enloquecido y era un auténtico ida y vuelta para lo dos equipos. El delantero vasco del Cádiz explicaba que “el partido se había complicado por el resultado que llevábamos, pero ellos por su filosofía seguían yendo hacia arriba y hemos aprovechado esos espacios que dejaban a su espalda. Veíamos que podíamos ganar incluso. Viendo que habíamos empatado queríamos ir a por la victoria”.

El ariete cedido por el Athletic no ocultaba los fallos en defensa. “Tenemos que seguir como hasta ahora. No regalar nada, seguir hasta el final sin pararnos y pensar en el siguiente partido. Son errores que hasta ahora no habíamos tenido y que nos están costando caros, pero lo bueno que tiene este equipo es que se rehace de esos errores y sabe sacar los partidos adelante”.

Gorka, aliviado por jugar algunos minutos, al menos. “Me ha dado bastantes minutos y los he intentado aprovechar. No he participado mucho, pero creo que he generado dudas en la defensa rival tirando desmarques y en el gol de Álvaro me llevo la parte fea. Estoy contento por poder participar. Con muchas ganas y con mucho entusiasmo”.