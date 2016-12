El gol de Carlos Calvo, el mejor recuerdo de 2016 para los cadistas

2016 ha tenido muchísimos recuerdos para los cadistas. Comenzó siendo malo, se fue convirtiendo en negro pero a última hora se ha convertido en el mejor año de los últimos. Todos los cadistas guardan en su retina, algunos incluso en sus móviles, momentos mágicos que han sido reales. Imágenes imborrables que perdurarán para siempre en la memoria personal y colectiva de un cadismo que sigue viviendo un sueño que empezó a ser realidad gracias al gol de libre directo de Carlos Calvo en el Ramón de Carranza, el recuerdo que la mayoría de cadistas contestan a bote pronto en cuanto reciben la pregunta.

Julio Camacho. Socio 400. “La imagen congelada, en silencio del balón buscando la red tras un lanzamiento de falta de Carlos Calvo en el Cádiz CF-Hércules. Fue un partido muy difícil, y hace años que el Cádiz CF no marcaba de falta. Era de las pocas opciones de ir con ventaja, y la concretó un jugador antipático y defenestrado. La falta se la hicieron además a Despotovic, malo aunque simpático. La suerte, definitivamente, parecía de cara”.

José Reyes. Socio 280. “El final del partido en Alicante”.

José Luis Duro. Socio 720. “Mi recuerdo es el gol de Álvaro García en Santander. Ahí comencé a pensar por primera vez que este año podía ser… Seguramente, no aportaré nada nuevo, pero es lo que me viene a la memoria en cuanto me lo preguntan y lo que siempre se me a quedar. Ese gol resume lo que sería la apuesta de este Cádiz CF. Defensa, presión y la salida mortal a la contra. Y la pelota que la jugase el otro”.

José María de la Hera. Socio 6969. Para este miembro de la peña Cadistas Finos de Jerez, la persona del año no es otro que Álvaro Cervera y su imagen no es otro que la del entrenador recogiendo el catavino con el que la peña le homenajeo recientemente.

Israel Bueno. Socio 13.366. “El gol de Carlos Calvo. Del tirón”.

Sergio Pinzón. Socio 13.365. “El gol de falta directa de Carlos Calvo en el minuto 85. Ahí estaba el ascenso”.

Sergio Anelo. Socio 3.938. Para este cadista, la imagen no puede ser otra que un domingo cualquiera de fútbol yendo al estadio Carranza con su mujer y su hijo de la mano.

Javier Caravaca. Socio 1.190. “Mi recuerdo lo tengo claro.: El gol de Güiza en Alicante”.

Ignacio Aguirre. Socio 3.823. “El gol de falta de Calvo al Hércules en Carranza”.

Enrique Ortiz. Socio 6,889. “El golazo de Ortuño al Sevilla Atlético. Una obra maestra”.

José Miguel Senabre. Socio 1.774. “El gol de Carlos Calvo en el partido de ida ante el Hércules. Eso fue el ascenso”.

Rafael Ortega. Socio 2.016. “La celebración de Carranza con el gol de Carlos Calvo”.

Juan Alberto Moreno. Socio 15.409. “El viaje a Santander y el partido en El Sardinero”. Y manda su foto de recuerdo.

Javier Escudier. socio 2.053. Como Juan Alberto Javier se queda con los nervios y la alegría final del desplazamiento a Santander. Manda su imagen.

Alberto Leal. Socio 1.602. “El gol de Carlos Calvo en Carranza”.

Fernando Sánchez Hermida. Socio 3.508. “Me quedo con la celebración de los jugadores y de Cervera, medio descamisado, en Santander”.

Antonio López. Socio 6.534. “Todo lo que recuerdo de Alicante. De principio a fin”. Su imagen con Güiza, el autor del gol en el Rico Pére, bien le vale un recuerdo.

Ignacio Ríos. Socio 15.791. “El gol de Alvarito en Santander. Era poner una piedra más en el camino del ascenso, del que solo unos pocos creíamos posible”.

José Antonio Sánchez Rivera. Socio 3.516. “El gol de Carlos Calvo. Como gritamos ese gol…Y mi hijo con cinco años diciéndome y preguntándome ilusionado si ‘¿ya habíamos subido papá? Lo abracé y casi lloré”.

David Chinchilla. Socio 1.294. Su imagen lo dice todo. Junto a su hijo, a hombros, viendo pasar el autobús del ascenso por la Avenida.

Álvaro Almagro. Socio 5.786. “Ese gol de Carlos Calvo no se olvidará en la vida. Lo que olvidé es donde acabé con tantos abrazos, pero el gol sí que lo vi. Eso seguro”.

Luis Rodríguez. Socio 1.069. “El gol de Calvo ante el Hércules. Partir con ventaja allí era la vida”.

Francisco Belmaño. Socio 4.530. “El autobús cadista recorriendo la Avenida a su llegada de Alicante acompañado por miles de personas. Ese era el reflejo de la felicidad cadista por el ansiado ascenso.

Álvaro Illescas. Socio 2.042. “Todo lo que fue Alicante. Los momentos previos, la felicidad en la grada. Todo me lo llevo”.

Jorge Góngora. Socio 1.012. Álvaro no olvida el día después del ascenso festejándolo en la terraza del colegio San Felipe Neri, que se engalanó para el paso del autobús por la Avenida, junto al Padre Luis Castro Arteaga, cadista de adopción y realista de nacimiento.

Juan Manuel Pino. Socio 2.105. “Está claro que el gol de Carlos Calvo, pero vale la pena recordar mi día del ascenso en Alicante, que me tocó de presidente de una mesa electoral. Tuve que parar el recuento de los votos cuando Güiza marcó el gol porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando a mi alrededor ni de lo que estaba contando ni nada de nada con los nervios del partido”.

Carlos Pavón. Socio 171. Para este cadista, no hay mejor recuerdo que disfrutar del Cádiz CF en Segunda junto a su padre y su hijo en la grada.

Pedro Pablo Reinoso. Socio 1.369. “El paso del autobús por delante de mi casa con mi hijo a hombros saludando a los jugadores el día que llegaba el Cádiz CF para celebrar el ascenso de Alicante”.

Pablo Abreu. Socio 1.413. “El viaje a Alicante, que lo hice en mi coche solo y saliendo a las seis de la mañana desde Cádiz. Valió la pena. Vaya si valió”.

José Manuel Cantero. Socio 12. “La descarga de nervios, alegría y rabia al ver como el tiro de Güiza sobrepasaba a Chema en el Rico Pérez y ver cómo el balón se convirtía en gol después de pasarlo fatal los primeros minutos y el grito que pegamos todos mientras bajaba los escalones de tres en tres para abrazar a mi amigo Pablo. Eseo gol fue imborrable”.

José Luis Escoto Ortega. Socio 6.293. José Luis manda una imagen en la que aparece el día del ascenso junto a sus compañeros, todos ellos, trabajadores en los cines Bahía de Cádiz ataviados con camisetas del Cádiz CF.

José Manuel Asencio. Socio 3.183. José Manuel lo tiene claro. El día de la celebración del ascenso de la mano de su hijo.

Antonio Barrios. Socio 4.999. Para este cadista, vivir el encuentro del ascenso en la grada del Rico Pérez fue lo máximo. Nos manda su visión.

Mikel Elorza. Socio 2.179. “El abrazo con un cadista desconocido en el Rico Pérez tras el gol de Güiza”

Nacho Abreu. Socio 1.412. Para este miembro fundador de la peña cadista Cuatro Gatos, su imagen lo dice todo. Abrazado a su mujer con su equipo atrás, en el césped, festejando el ascenso.

Agustín Barrero. Socio 1.642. “Me quedo con el gol de Carlos Calvo. Y eso que fui a Alicante desde Alemania en un viaje que ‘pa mi se queda’”.

Isidoro Cárdeno. Socio 1.068. “La imagen que saqué desde una de las esquinas del Sardinero me lo dice todo de lo que fue el ascenso. Afición y equipo unidos en Santander, Era imposible no subir así”.

Marcos Aragón. Socio 6.294. Para Marcos, su imagen se la creó junto a Despotovic en la campaña de socios de esta temporada. “A él le hicieron la falta que materializó Calvo”, dice.

Jose María Pallés. Socio 466. Sin duda el tanto de Carlos Calvo ante el Hércules en el partido de ida marca el mejor ascenso para este aficionado cadista.