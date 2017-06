Germán: “Vamos a Cádiz con la firme convicción de ganar”

A. C.,

El isleño Germán, formado en la cantera cadista, será rival este jueves en Carranza en la lucha por un sueño. Titular con jerarquía dentro de la defensa del CD Tenerife, el hermano pequeño de Servando, ha sido el primero de su equipo en hablar este lunes tras el entrenamiento. Se le nota tranquilo.

“Hoy hemos tenido una primera toma de contacto para comenzar a afrontar lo que estamos esperando todo el año. Trabajamos para preparar partidos de este calibre. Sabemos que será complicado y a la vez bonito”. Y avisa. “Vamos con el pensamiento de ganar sabiendo que son dos partidos pero no queda otra que ir a ganar”, dijo la primera de las veces de las muchas que las dijo en su comparecencia. El discurso del CD Tenerife, desde el primer momento, parece claro.

Germán fue preguntado sobre la última vez en que el CD Tenerife pisó el Carranza y se llevó los tres puntos con un gol de Amath a poco del final. Un golazo que hizo justicia en el marcador porque los insulares fueron superiores durante todo el encuentro. El defensa isleño supone que nada será igual aunque cree que “somos dos equipos de características parecidas en cuanto a números; aunque no tanto en el juego. No sé si será parejo a aquel partido de liga porque supongo que habrán tomado nota de nuestra visita e intentarán corregir cosas para que no vuelva a suceder. Sabemos que es complicado, sobre todo en su campo”.

Como defensa que es, sabe que “el más mínimo detalle puede inclinar la balanza hacia un lado. Serán dos partidos a muerte; por eso es importantísimo marcar allí. Vamos con mucha ilusión de sacar un buen resultado”, insistió

Aunque no visitó los colores del primer equipo del Cádiz CF, sí que conoce bien la casa amarilla al ser uno de los baluartes de su filial durante varias temporadas. Por eso mismo, sostiene que “quizás durante el previo y después del partido noté algo especial, pero ya dentro del campo ya sea con mi hermano, con amigos o familia en la grada, todo pasa a un segundo plano”.

¿Con quién va el padre?

Los periodistas le preguntaron sobre las preferencias de su padre para esta eliminatoria. Entre bromas, contestó rápido. “Siendo el chico, supongo que irá conmigo. ¡No, hombre! Él no es aficionado de ningún equipo, lo único que quiere es que sus hijos disfruten jugando al fútbol y eso haremos”.

Germán repite una y otra vez el mismo mensaje amenazador. “Hay que ir con la convicción de ganar”. Y es que en el primer entrenamiento de la semana eso es lo que ha repetido hasta la saciedad su entrenador Martí. “Nos ha concienciado de que es una eliminatoria de dos partidos pero que hay que ir a Cádiz con la firme convicción de ganar”.

Y el mensaje, desde luego, ha calado bien en el vestuario porque “somos ambiciosos y no nos podemos quedar en este objetivo (del ‘play off’). Somos ambiciosos, y aunque iremos con toda la humildad, máximo respeto al Cádiz CF y sabiendo que es complicado, queremos ganar”.

El CD Tenerife no ha perdido ningún partido contra sus tres rivales en esta fase de ascenso, un dato que dice mucho pero que, según Germán, aporta poco en la realidad. “Todo será totalmente diferente; son 180 o 190 minutos en el que el más mínimo detalle puede decidirlo todo”.

Puede que las fuerzas escaseen en los equipos en estos momentos, algo para lo que Germán tiene una respuesta clara. “En esos momentos, hay que tirar de corazón”. Aunque de todas formas, piensa que el CD Tenerife llega muy bien a estos ‘play off’. “Estamos casi todos disponibles y el míster tiene muchas oportunidades para elegir, Estamos todos menos Rachid“.

La última pregunta fue sobre el Choco Lozano, internacional hondureño que con un golpe en la rodilla es duda este jueves. Germán no dio pista alguna y se hizo el sueco. “No tengo ni idea. Hoy sé que no ha entrenado con el grupo, pero no tengo ni idea”, aseguró el isleño. Por lo que se ve, todo en el CD Tenerife también es, como en el Cádiz CF, ‘top secret’.