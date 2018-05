Garrido y Salvi, bajas; Barral, casi descartado

El Cádiz CF afrontará su cita del próximo domingo ante el CD Tenerife en el estadio Ramón de Carranza con bajas considerables en sus filas. Así es porque Álvaro Cervera no podrá con algunos de sus hombres más importantes para hacer frente a la escuadra insular.

Por una parte, Salvi y Garrido no llegan a tiempo para el encuentro. Ya se sabía que el extremo derecho sanluqueño no podría estar en los dos últimos encuentros de la temporada regular y a esa baja hay que sumar la del mediocentro vasco. Este último sólo pudo disputar un cuarto de hora ante el Barça B al retirarse lesionado del Miniestadi. Durante la semana no ha sido posible su recuperación y se confirma lo que era un secreto a voces: no estará frente al Tenerife.

Por si fuera poco, el que tiene muy complicada su presencia en la convocatoria es David Barral. El delantero isleño sufría un percance físico a principios de semana durante un entrenamiento y parece que no llegará a tiempo. Así lo cree Álvaro Cervera.

El que sí parece que estará es Alberto Perea. El centrocampista manchego se retiró el jueves de la sesión por precaución en los minutos finales, pero sus molestias no son importantes a día de hoy.