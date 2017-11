Garrido: “Hemos recuperado al Cádiz CF que queremos todos”

Garrido regresaba al once tras no jugar la pasada semana al estar aún con molestias tras una pequeña lesión que no le ha amargado mucho tiempo. De hecho, este domingo ha vuelto no solo a una convocatoria sino que del tirón ha ido al once. El vasco comenzó algo precipitado en el partido ya que al poco vio una amarilla que hipotecó su agresividad buena parte del encuentro.

Era tan clara su idea que entró con tantas ganas y se comió a un rival nada más comenzar el encuentro. “Hoy era ganar o ganar y lo hemos hecho recuperando al Cádiz CF que queremos todos”, dijo en un primer instante.

Asimismo, esto no ha hecho más que comenzar a su juicio porque “todavía quedan cosas, pero vamos por el buen camino”, recalcó.

Tiene tiempo el Cádiz CF para disfrutar de esta victoria ya que el próximo partido es el p´roximo lues en Carranza ante el Reus, un rival que venderá cara su piel porque “ña Segunda está muy igualada”, dice el vasco, que admite que “la victoria nos daría alegría, a la vez que otra ante el Reus nos ayudaría a sacar la cabeza”.