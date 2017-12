Garrido: “No me voy contento”

Garrido adelantó a los cadistas con un soberbio gol que fue neutralizado por el testarazo de su excompañero Juan Villar. Pese a hacer un gran partido, el vasco dijo lo siguiente nada más terminar el partido a los compañeros de Gol. “No me voy contento porque hemos estado casi todo el partido por delante. Es verdad que el Tenerife ha apretado en la segunda parte, pero se nos ha ido la victoria en la recta final”, resumía.

Como no puede ser de otro modo, el ex del Barakaldo tuvo que explicar cómo fue el gol que marcó en el primer tiempo. “Me ha caído ahí y de mil entra una. Hoy me ha tocado. Estoy contento por ello”.

“No se puede achacar nada porque el equipo corre mucho y lo da todo. Ellos también tiene buen equipo y aprietan. Es un punto justo después de lo visto”, valoró Garrido.

Y para terminar, el mismo discurso de siempre pese a acabar el año en lo alto de la tabla. “Hasta que no se consiga la permanencia no vamos a pensar en otro objetivo. Eso lo tenemos muy claro”.