Garrido: «La crítica desde los tres puntos es mucho más fácil»

Jon Ander Garrido se ha perdido la vuelta a los entrenamientos del Cádiz CF por precaución. En una entrevista concedida a los compañeros de Radio Marca, el centrocampista vasco reconocía que tenía un golpe, pero que mañana volverá a entrenar: “Un golpe que tengo y no he entrenado por precaución, pero el jueves volveré a entrenar”.

Fue cuestionado por el hecho de ser el jugador con más recuperaciones de la categoría y por los halagos que le lanzó hace poco Cervera en una rueda de prensa: “Es más confianza que otra cosa, eso a ti te da tranquilidad y significa que estamos haciendo las cosas muy bien”.

Espera que la racha victoriosa no se corte el domingo: “Hay que valorar lo que estamos haciendo y haber si podemos seguir igual, tocará perder, pero hay que alargar esta racha lo máximo porque siempre cuando pierdes te pueden entrar las dudas, aunque este equipo está capacitado para hacerlo todavía más tarde, que no sea este fin de semana (cuando llegue la derrota)”.

Explica la clave del éxito del equipo: “Vivimos de eso, de correr, de pelear, de hacer que el contrario esté incómodo, y eso se hace en los entrenamientos, sólo hay que ver al mister como grita en los entrenamientos, nos pone las pilas porque es lo que quiere el fin de semana”.

Garrido destaca un aspecto positivo de Cervera: “Lo que te tenga que decir, sea malo o bueno, te lo dice a la cara, y eso es muy bueno”.

Explica las características del grupo ganador que conforma ahora mismo la plantilla del Cádiz CF: “Ha dado con un grupo que todo lo que dice lo hacemos, que nadie rechista, aunque seguramente haya jugadores que vengan de otros equipos que no estén tan acostumbrados, pero se adaptan, pelean y es lo que dice el mister, y ha dado con un equipo que va con él a muerte y se nota”.

Pase lo que pase, el sistema no se negocia: “Nosotros somos ‘A’ y ‘B’ y ‘A’ y ‘B’ lo hacemos bien, así que no nos vamos a salir de ahí, de hecho, hay equipos que cuando los resultados son buenos cambian su estilo, pero nosotros. Seguimos a lo nuestro, los equipos nos conocen, pero por ahora no son capaces de echarnos mano y eso es buena señal”.