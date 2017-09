Garrido: «Si este equipo tiene que correr, lo hace sin problemas»

Jon Ander Garrido, titularísimo en este Cádiz CF, daba “por bueno” el empate logrado ante el Numancia en el Estadio Ramón de Carranza. El vasco apuntaba que “jugamos mucho tiempo con un futbolista menos y hay que darlo bueno. El rival ha tenido la pelota pero no ha creado peligro y hemos peleado mucho”.

Sobre la doble amarilla a Barral, Garrido cree que fue “un lance del juego. No puedo decir mucho de la expulsión, no la he visto bien. Lo que si está claro es que es un lastre quedarte con uno menos pero este equipo si tiene que correr lo hace sin problemas”.

Garrido destacaba el buen inicio de campaña cadista. “Estamos contentos con el arranque de la temporada, la afición está unida y tenemos que seguir esta racha porque ganar es muy complicado”.

Y en lo personal, el centrocampista está gozando de muchos minutos. “No me puedo quejar porque estoy jugando mucho, tengo que seguir así para que el entrenador siga confiando en mí”.