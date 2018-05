Frente a frente, la noche y el día

El día y la noche. La noche y el día.Este lunes en el estadio Ramón de Carranza se verán las caras dos equipos opuestos en su rendimiento. Y es que tanto Zaragoza como Cádiz CF han desarrollado, están desarrollando, una trayectoria inversa. Por un lado, los gaditanos, que hicieron una primera vuelta de fábula acabando la 21ª jornada clasificados en la segunda posición y solo a un punto del Huesca, líder entonces como lo es ahora. Y por otro, los maños, que acabaron en la zona baja de la clasificación y es milagroso que la directiva respetase el puesto de entrenador de Natxo González, que llegó nuevo a La Romareda y hasta que no le cogió el pulto a la plantilla no estuvo muy cómodo en un banquillo donde la exigencia es de primer grado, incluso para él, un técnico de perfil bajo después de los inventos con los Luis Milla, Raúl Agné y compañía.

Este lunes en Carranza se miden dos dinámicas muy diferentes. Es de sobra conocido que el Cádiz no atraviesa un buen momento y que ya suma la nada satisfactoria dinámica de siete partidos sin conseguir la victoria. Es verdad que los de Cervera son un duro hueso de roer y que no se dejan vencer fácilmente. Tan cierto como que le cuesta la misma vida sumar los tres puntos a lo largo de cada 90 minutos.

Dijo, y con razón, Álvaro Cervera que no le asusta la buena marcha del Zaragoza. Y no le asusta porque tiene buenos datos que ofrecer. Sin ir más lejos, el día que llegó a Carranza el Sporting de Gijón, los asturianos llegaron con ocho victorias consecutivas y no pudieron conseguir la novena. De hecho, los de Rubén Baraja casi que acabaron pidiendo la hora en un estadio que se desvivió con sus futbolistas. Igual que se debe desvivir el próximo lunes en un encuentro importantísimo para la consecución o no de los ansiados ‘play off’ de ascenso.Pero el partido ante el conjunto maño es diferente por dos motivos que se dejan ver.

Si en el partido de ida el Cádiz CF se impuso (0-2) lo hizo porque llegaba en una espléndida racha de resultados y cogió a un Zaragoza que tenía a su entrenador contra las cuerdas. De aquel Zaragoza, y casi que de aquel Cádiz CF, queda muy poco.

La dinámica del Zaragoza en la segunda vuelta es para echarse a temblar. Si en la primera vuelta acabó con el agua al cuello y casi que al borde de los puestos de descenso a Segunda B, en esta segunda vuelta los de Natxo González se encuentran liderándola junto a dos equipos que están luchando por conseguir el ascenso directo como son Rayo Vallecano y Sporting de Gijón. Toda una remontada que le hace llegar al encuentro contra el Cádiz CF incluso por delante de los gaditanos.

Aunque desde el vestuario cadista se asegura que el empate en Albacete ha dado moral al equipo debido a que se supo vencedor por los méritos de unos y otros, no es menos cierto que la confianza en el vestuario del Zaragoza debe ser máxima. Y esa esperanza de ascenso que sobrevuela por el club aragonés se debe a dos baluartes que han hecho posible la remontada. Uno está bajo palos y responde al nombre de Cristian Álvarez. Lo para todo. Y el otro contesta al escuchar Borja Iglesias. Lo mete todo.

Si en un lado el gol tiene nombre, en el otro, el bando amarillo, hay que seguir buscándolo.

ASÍ ACABÓ LA PRIMERA VUELTA

Clasificación

Equipo PT J

1. Huesca 40 21

2. Cádiz 39 21

3. Oviedo 36 21

4. Numancia 36 21

5. Rayo 35 21

6. Granada 34 21

7. Lugo 33 21

8. Osasuna 32 21

9. Sporting 30 21

10. Valladolid 29 21

11. Tenerife 29 21

12. Nàstic 27 21

13. Alcorcón 26 21

14. Reus 26 21

15. Almería 25 21

16. Albacete 25 21

17. Zaragoza 24 21

18. Cultural Leonesa 23 21

19. Barcelona B 21 21

20. Córdoba 16 21

21. Lorca 16 21

22. Sevilla Atlético 16 21

ASÍ VA LA SEGUNDA VUELTA

Clasificación

Equipo PT J

1. Zaragoza 38 17

2. Sporting 38 17

3. Rayo Vallecano 38 17

4. Huesca 31 17

5. Valladolid 29 17

6. Numancia 25 17

7. Reus 25 17

8. Osasuna 25 17

9. Tenerife 24 17

10. Oviedo 23 17

11. Córdoba 23 17

12. Albacete 22 17

13. Cádiz 21 17

14. Cultural Leonesa 21 17

15. Granada 21 17

16. Lugo 20 17

17. Almería 18 17

18. Alcorcón 18 17

19. Barcelona B 16 17

20. Nàstic 16 17

21. Lorca 14 17

22. Sevilla Atlético 10 17