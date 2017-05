Flagelación en Valladolid: «Si jugamos el ‘play off’ será un milagro»

El empate del Valladolid ante el Mirandés ha sido uno de los partidos más raros a la par que emocionantes de la jornada 39 en La Liga 123. Un encuentro que parecía totalmente ganado por los de Pucela se fue al traste en el último segundo con un gol en propia puerta del conjunto vallisoletano (2-2). Resultado que al Cádiz CF le vino de perlas para mantener su distancia de tres puntos.

Con un 0-2 a favor y contra diez jugadores, el Valladolid no fue capaz de cerrar la victoria a pesar de la gran cantidad de ocasiones que gozó para sentenciar el choque, algunas de ellas protagonizadas por el excadista Juan Villar.

Una sensación de derrota, a pesar de entrar en fase de ascenso, tal y como explicaba el técnico Paco Herrera tras el partido. Sin morderse la lengua, el entrenador apuntaba que “podría decir que el sábado vamos a ganar porque he visto al equipo fantástico, pero realmente por lo que he visto no tenemos nada que hacer. El culpable soy yo, hemos tenido cinco o seis ocasiones para marcar pero parecíamos infantiles, hemos fallado una cantidad de pases que no es habitual en un equipo quiere y dice querer estar en el ‘play off’, pero si lo conseguimos será un milagro”.

Herrera añadía que “prefiero perder 3-0 y que la afición pueda salir orgullosa de su equipo porque lo hemos dado todo que perder un partido como lo hemos hecho ante el Mirandés, porque el empate nos da sensación de derrota, de un equipo entregado”.