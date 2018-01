Fin a la etapa de Eddy Silvestre en el Nástic

Eddy ya no es jugador del Nástic.

La etapa de Eddy Silvestre en el Nástic de Tarragona ha sido vista y no vista. El centrocampista, que recaló el pasado verano en el Nou Estadi tras no entrar en los planes del Cádiz CF, ya no forma parte de la plantilla grana.

Después de seis meses en el Nástic, el futbolista internacional por Azerbaiyán se desvincula de la entidad. Lo hace después de jugar once partidos (uno de ellos el de la primera vuelta en el Estadio Ramón de Carranza) y alrededor de 500 minutos. Ambas partes han llegado a un acuerdo para sellar esta operación.

Eddy apenas había disputado 16 partidos la pasada temporada con el Cádiz CF, club al que llegó desde el Córdoba. Antes había pasado por Real Murcia, Granada y Eibar. Fue en la Nueva Condomina donde dejó su mejor nivel.

Por lo tanto, el excadista no jugará ante el Cádiz CF este sábado en el Nou Estadi de Tarragona.