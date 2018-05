Fausto Tienza: «Está siendo la temporada más complicada de mi carrera»

Cuatro partidos, sólo uno como titular, ninguno completo y poco más de cien minutos. Así es la exigua estadísticas de Fausto Tienza en el Cádiz CF. Y es que desde que llegara el pasado mes de enero a la Tacita de Plata desde Pamplona (donde tampoco dispuso de oportunidades esta temporada), el mediocentro extremeño apenas ha entrado en los planes de Álvaro Cervera.

Fausto Tienza asume que su curso no está siendo positivo y no envía balones lejos del terreno de juego. Lo admite. «Por una u otra razón, a nivel personal está siendo la temporada más difícil y complicada de mi carrera. Tengo ganas de que acabe cuanto antes porque no lo estoy pasando bien», señala.

Ahora bien, el centrocampista del Cádiz CF no arroja la toalla: «Quiero ayudar al equipo lo máximo posible y en eso trabajo todos los días. El Cádiz CF confió en mí en enero e intentaré hacerlo lo mejor que pueda en estos cinco partidos que quedan». Aunque también admite: «No he entrado en el equipo y parece que esa confianza no ha llegado».

Sin lugar a dudas, una situación difícil que no esperaba de ninguna de las maneras. «No me esperaba esta situación después de jugar en Primera División. Ahora vuelves a Segunda, te llevas un palo así y no está siendo fácil. El fútbol es una montaña rusa y todo son estados de ánimo, así que hay ganas de dar la vuelta a la situación y disfrutar con el balón», argumenta. Y por eso recalca: «Tengo ganas de demostrarme cosas a mí, de volver a ser lo que siempre he sido, de tirar de orgullo».

Ahora, con Garrido sancionado, Fausto Tienza es el jugador que se asemeja más a las condiciones del norteño en esta plantilla, por lo que podría ser su relevo en el Carlos Belmonte. «Soy el sustituto natural de Garrido y ahora dependerá de lo que el míster quiera plantear en Albacete», señala.

Con la misma filosofía que Cervera

Asimismo puntualiza: «Me adapto al sistema de Cervera porque es fácil de acoplarse, sobre todo en un jugador como yo. La filosofía del míster va mucho en lo que yo soy como jugador. Soy un futbolista de intensidad sobre el terreno de juego y me adaptaría fácil a este esquema».

Además Fausto Tienza asegura: «Firmé aquí porque voy de la mano en las pensamientos de Álvaro Cervera al ser un jugador intenso, comprometido, que en el césped lo da todo. Me dejaré todo hasta el último minuto».

Y el de Talavera la Real (Badajoz) se ve capacitado para ello: «Sólo estuve parado 15 días y no creo que un pivote defensivo pierda la forma en dos semanas. No estoy fuera de forma, aunque sí es verdad que el ritmo de competición lo pierdes cuando no juegas. Eso se gana los domingos». Al tiempo que apostilla: «Estoy entrenando bien y no creo que puedan tener quejas en ese sentido. Estoy siendo profesional y no se me puede echar en cara que mi actitud no es la correcta».