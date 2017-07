Cambio de cromos y apuesta por el producto nacional

Inmersos ya en pleno mes de julio, casi sin tiempo para descansar después de una agotadora temporada en una larga e intensa categoría de plata, los clubes ya toman posiciones para afrontar el nuevo reto. Todo proyecto debe empezar por los cimientos y, por lo tanto, la designación del entrenador es una de las primeras decisiones que se tienen que afrontar para la planificación de la nueva temporada. Los 22 clubes de LaLiga 123 ya lo han hecho y hay decisiones para todos los gustos: desde la continuidad hasta el cambio de cromos, sin olvidar alguna apuesta inesperada. Eso sí, todos ellos han optado por el producto nacional, algo impensable hace unos años.

Cádiz CF: Álvaro Cervera

Conocido es desde hace tiempo que Álvaro Cervera iba a continuar en el banquillo del Cádiz CF. Artífice del ascenso a Segunda en un tiempo récord, el pragmático técnico logró superar el periodo de dudas de la pasada temporada (la victoria en Lugo fue clave) y otra vez fue determinante en la excelente campaña de los gaditanos, coronada con el ‘play off’. Ha caído de pie en la Tacita de Plata gracias a su trabajo y eficacia, algo inexplicable en Cádiz en los últimos años. Cordero aseguró su continuidad y ahí seguirá. Aclamado por el cadismo, Cervera sabe sacar el máximo rendimiento de su equipo con una idea clara y contundente: solidez en el entramado defensivo, rapidez por las alas y remate. Saca el máximo rendimiento a sus pupilos. Uno de los técnicos mejor valorados de la división de plata.

Sporting: Paco Herrera

El Sporting, uno de los recién descendidos a Segunda, apuesta por la vateranía de Paco Herrera. El barcelonés no terminó de consolidar su proyecto en Zorrilla, pero su éxito y trayectoria en los banquillos es innegable. Es un experto en ascensos que ya triunfó en Vigo y Las Palmas. Perfecto conocedor de LaLiga 123, suele apostar por un fútbol vistoso para alcanzar los objetivos. También da tirones de orejas a los suyos si la ocasión lo requiere. Es el elegido para relevar a Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, que había sustituido a Abelardo, técnico del último ascenso de los asturianos a Primera. Esta vez no apuestan en El Molinón por un hombre de la casa. Es el entrenador más veterano de Segunda. Tiene 64 años, el doble que Rubén de la Barrera (Cultural Leonesa).

Osasuna: Diego Martínez

Después de un año en la máxima categoría, el Osasuna regresa a LaLiga 123. El club navarro viene de una temporada convulsa que se dejó notar en el banquillo con Enrique Martín, Joaquín Caparrós y Petar Vasiljevic como inquilinos. En esta nueva etapa en Segunda llega el momento del vigués Diego Martínez Penas. El gallego ha completado tres temporadas a gran altura en el Sevilla Atlético, con ascenso a Segunda incluido. Ha formado estrellas y ha dado la talla en un filial al que colocó como el mejor de España. Ahora, a sus 37 años, le llega una oportunidad importante a un preparador exigente y meticuloso. Control al detalle de la situación.

Granada: José Luis Oltra

El Granada puso fin a seis años en Primera con una campaña para olvidar en la que Paco Jémez, Lluís Planagumá (de manera interina), Lucas Alcaraz y Tony Adams pasaron por su banquillo. El nuevo proyecto empieza con un técnico contrastado en Segunda que vuelve a Los Cármenes: José Luis Oltra. El valenciano, que fue destituido en el Córdoba el curso pasado, cumple su quinta temporada seguida en Segunda (décima en total). Ya ha entrenado en Segunda a Levante, Granada (hace más de una década), Tenerife, Deportivo, Mallorca, Recreativo y Córdoba. Enfermo del fútbol y con las ideas claras, Oltra espera cumplir en la entidad nazarí. Intenta que sus equipos sean vistosos y traten bien el esférico.

Tenerife: José Luis Martí

José Luis Martí tomó las riendas del Tenerife un 4 de noviembre de 2015 y desde entonces ha cumplido con creces. Sin experiencia previa en los banquillos, primero salvó a los insulares del descenso a Segunda B y luego se quedó a un gol de subir a Primera, algo que ya consiguió como jugador ‘chicharrero’. El balear cuenta con la total confianza de la directiva blanquiazul y seguirá al frente de la nave. Líder natural y prolongación del entrenador sobre el césped cuando jugaba, Martí ha demostrado estar capacitado para el reto. Sus equipos buscan el trato de balón, pero entienden bien el juego en cada momento y saben competir.

Huesca: Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’

Anquela puso rumbo a Oviedo después de un excepcional trabajo y ahora será Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ el encargado de ocupar su puesto. Formado en el ‘estilo Barça’, el catalán apuesta por el fútbol de toque. Es cierto que llegan con dos descensos consecutivos a Segunda tras no salvar a Levante y Sporting (en ambos casos siendo reclamado como solución de urgencia en situaciones complicadas), pero también lo es que tiene experiencia en la categoría de plata con Girona y Valladolid. Ahora sí empieza un proyecto desde cero y en El Alcoraz tratan de mantener el bloque. Y no es sencillo.

Valladolid: Luis César Sampedro

Con Paco Herrera no llegaron los resultados esperados y el Valladolid optó por el gallego Luis César Sampedro. Amante también del juego de toque, el ex entrenador del Lugo ya tiene una dilatada experiencia en Segunda tras su paso por Racing de Ferrol, Nástic (en dos etapas), Poli Ejido, Alcoyano y Albacete. Ha logrado dos ascensos a Segunda y uno a Primera. Eso sí, Zorrilla es más exigente que el Anxo Carro por historia y tradición. Firma por uno de los ‘gallitos’ de la categoría de plata del fútbol nacional.

Oviedo: Juan Antonio Anquela

Tercer intento del Oviedo por regresar a Primera y otra vez con nueva cara en el banquillo. Aunque aguantó hasta el final, Fernando Hierro no cumplió en el Carlos Tartiere porque el equipo fue muy irregular a domicilio y se desinfló en la recta final. Del malagueño se pasa a un linarense: Juan Antonio Anquela. Impulsivo y con carácter, el andaluz tendrá que imponerse en el vestuario de un equipo exigente. Experto en mil batallas, Anquela viene de dejar a un notable Huesca en el ‘play off’. Formado en categorías regionales, Anquela se hizo famoso con el ‘Alcorconazo’. Ya ha dirigido en Segunda a Real Jaén, el propio Alcorcón (donde dejó huella), Numancia y Huesca. También probó fortuna, aunque sin suerte, con el Granada en Primera. En la capital del Principado tendrá un hueso duro de roer, aunque él no se amilana.

Lugo: Francisco Rodríguez

Será difícil llenar el vacío que deja Luis César Sampedro (Valladolid) en el Anxo Carro, pero el Lugo ya tiene sustituto para intentarlo: Francisco Rodríguez. Joven y con experiencia, el almeriense no pudo evitar el descenso del UCAM a Segunda B aunque sí ha completado buenas actuaciones en el Almería, al que llegó a entrenar en Primera. Ante la negativa de Luis César Sampedro a continuar, el club gallego buscó un técnico que se adaptara al perfil. También habían sonado Aira, Abelardo y Fernando Vázquez.

Córdoba: Luis Miguel Carrión

Luis Miguel Carrión tendrá la oportunidad de empezar un proyecto desde el principio. Fue el encargado de sustituir a Oltra y logró una permanencia que no era sencilla. Hombre de la casa, el barcelonés ya fue jugador del Córdoba y luego (tras iniciar su carrera en los banquillos en el fútbol femenino) ejerció como ayudante de Pablo Villa en el primer equipo antes de hacerse con los mandos del ‘B’, donde dejó su impronta. Nacido en 1979, es claro, directo, valiente y no le tiembla el pulso cuando tiene que tomar decisiones. Ya le ha dado la oportunidad a varios canteranos.

Reus: Aritz López Garai

Natxo González, el técnico del histórico ascenso rojinegro a Segunda, puso fin a más de un lustro en Reus para probar suerte en el ‘coloso’ Zaragoza. Para sustituir al vitoriano, el club catalán apostó por Aritz López Garai. El vizcaíno cuelga las botas e inicia su aventura en los banquillos. La oportunidad es tan inesperada como exigente para un debutante. Habrá que ver qué estilo propone en un proyecto en el que estará acompañado por Xavi Bartolo, hasta ahora preparador físico, como segundo entrenador. Sorprende la decisión pero en el Reus confían en el de Barakaldo. Tanto que descartaron otras propuestas. Nacido en 1980 es de los técnicos más jóvenes de LaLiga 123.

Rayo Vallecano: Míchel

En Vallecas también apuesta por un conocido de la casa: Miguel Ángel Sánchez ‘Míchel’. El que fuese futbolista franjirrojo llegó como ‘apagafuegos’ bien entrada la temporada y salvó al Rayo de la quema. Hizo lo que no lograban Sandoval ni Baraja y su equipo se quedó en Segunda el año del retorno desde Primera. Al lograr la permanencia, Míchel renovó automáticamente, tal y como dictaba su contrato. Ahora puede empezar el proyecto desde cero. Recuperó el estilo de juego del Rayo de Paco Jémez y devolvió la fe a la grada. Vallecano de pro, Míchel trabaja codo a codo con Ramón Planes, el director deportivo.

Sevilla Atlético: Luis García Tevenet

Acabada la gran etapa de Diego Martínez en el banquillo, el Sevilla FC buscó relevo para regir los designios de su filial desde el área técnica. Sonaron con fuerza Agustín López y Andrés Palop, aunque al final el elegido fue otro viejo conocido de Nervión: Luis García Tevenet. Se formó como futbolista en el club sevillista y llegó a ser segundo entrenador. Como primer espada ha dejado su sello en Segunda B, con ascenso incluido del Huesca a Segunda. Sin embargo, llega tras una mala experiencia en el Hércules, donde fue destituido el pasado mes de marzo. La defensa del balón parado, la gestión del vestuario y la competencia con rivales directos le pasaron factura. Pese a esta última etapa, ya ha dado muestras de su nivel. Sonó para el Cádiz CF en su momento. Ahora tiene una ocasión de oro en el club de su vida.

Nástic: Lluís Carreras

Por dos temporadas ha firmado Lluís Carreras en el Nástic. Llega después de un año convulso en Tarragona, donde el ex xerecista Vicente Moreno, el linense Juan Merino y el ex bético Nano Rivas ocuparon el banquillo. Se logró la permanencia sobre la bocina y ahora se le pedirá a Carreras más tranquilidad. A fin de cuentas, jugar un año antes el ‘play off’ pudo pasar factura ante tanta exigencia. El nuevo míster tiene 45 años pero es experto tras entrenar a Sabadell, Mallorca y Zaragoza, su última experiencia en la temporada 2015/2016. Desde Sabadell no cogía un proyecto desde el inicio. Apuesta por el fútbol de toque.

Almería: Luis Miguel Ramis

Sigue Luis Miguel Ramis, sustituto el curso pasado de Fernando Soriano, otrora capitán y salvador del equipo en su primera experiencia en los banquillos. El tarraconense fue el sustituto de Zidane en el Real Madrid Castilla tras el salto del francés al primer equipo. Forjado en el área técnica de Valdebebas con ‘ADN’ madridista, Ramis imprime carácter en su plantilla, con un planning de trabajo organizado y metódico. Triunfó en la escuadra almeriense, con la que logró la permanencia, y se merece la continuidad.

Zaragoza: Natxo González

Después de un curso cáotico con Luis Milla, Raúl Agné y César Láinez en el banquillo, el histórico Zaragoza apuesta por Natxo González para su banquillo. El vitoriano se ha ganando un nombre en Reus, pero también conoce LaLiga 123 tras su paso por el Alavés. Sus equipos se construyen con la solidez que marcan la defensa y el centro del campo. Ahí están los números del equipo catalán para demostrarlo. Suelen ser escuadras solidarias en las ayudas y con velocidad arriba. Eso sí, La Romareda exige desde el minuto uno. Será complicado.

Numancia: Jagoba Arrasate

Jagoba Arrasate cumplirá su tercera temporada en Soria. El Numancia, un clásico de Segunda, mantiene su línea y da credibilidad al proyecto del entrenador vizcaíno, que sólo ha entrenado en Segunda a los rojillos. Eso sí, dirigió a la Real Sociedad en Primera. Le gusta que sus jugadores se sientan protagonistas durante los 90 minutos y jueguen al fútbol. Apuesta por la posesión y la iniciativa.

Alcorcón: Julio Velázquez

Julio Velázquez es otro de los entrenadores que se ganó su renovación a pulso tras mantener al Alcorcón en Segunda en una difícil temporada. El salmantino, de apenas 36 años, sustituyó a Cosmin y Contra en los primeros compases de la temporada y logró salvar la categoría. Pese a su juventud, ya dejó su huella en Murcia, pero no cuajó en el duro Betis. Poli Ejido, Villarreal y Os Belenenses han sido otros de sus destinos. Tiene dos años más de contrato, siempre y cuando los alfareros sigan en la LFP. Ahora, ya desde el inicio, sí tendrá peso en la confección de la plantilla. Otro míster que apuesta por el ‘jogo bonito’. Un estudioso del balompié.

Cultural Leonesa: Rubén de la Barrera

Con 32 años, Rubén de la Barrera es el entrenador más joven de esta temporada en Segunda. Precisamente diez años más que la edad del míster es el tiempo que lleva León sin fútbol profesional hasta que este verano ha subido la Cultural Leonesa a Segunda. El coruñés, con carácter ganador y verbo fácil, se ha asentado con fuerza en el complicado mundo de los banquillos. Su carrera es meteórica. De hecho, con 24 años ya entrenaba al Villaralbo en Tercera. La versatilidad es fundamental en los esquema de este enfermo del balompié.

Lorca: Curro Torres

David Vidal fue el artífice del ascenso del Lorca a Segunda, pero el veterano técnico excadista se quedó helado al conocer que su éxito no es sinónimo de continuidad. Para ocupar su cargo llega Curro Torres. que se ha quedado a un paso de subir a LaLiga 123 con el Valencia Mestalla, un filial atípico debido a la edad de algunos de sus jugadores. A sus 40 años, el ex internacional con España se ha formado en los banquillos de Paterna con buen resultado. Josico y Toril también sonaron pero Xu Genbao ha apostado por él.

Barça B: Gerard López

En el Barça apuestan por Gerard López, un producto de La Masía, para su filial. Es el entrenador del reciente ascenso a Segunda, cumplirá su tercera temporada y se ha criado allí como jugador. Un hombre de la casa que se ha ganado la continuidad a pulso. El estilo ya se sabe que no se debe negociar en Can Barça. El de Granollers ya fue seleccionador catalán antes de volver a su club de origen.

Albacete: José Manuel Aira

José Manuel Aira, el entrenador del retorno a Segunda, continuará. El berciano ha dirigido ya a Racing de Ferrol, Real Murcia y Albacete Balompié, logrando con los manchegos el sueño que perseguía. Se ha movido por la zona noble de Segunda B y ahora puede demostrar sus conocimientos en una categoría superior. Intenta que sus hombres se adaptan a cada situación. Buen trato con el balón, agresividad (bien entendida) sin el cuero.