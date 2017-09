«El entrenador y los jugadores saben que Quique Pina es su jefe»

Pina y Vizcaíno apenas no se hablaron el pasado viernes.

El consejero delegado del Cádiz CF, Quique Pina, no se ha querido dejar ningún detalle en su comparecencia ante los medios de esta mañaan. En su ataque furibundo hacia el presidente de la entidad, Manuel Vizcaíno, el muciano no ha querido dejar títere con cabeza y ha dejado, en el aspecto deportivo, a la altura del betún al sevillano.

“Vizcaíno no pinta nada en la tarea deportiva. Los jugadores y el entrenador lo saben y ellos van a caminar feliz y contentos porque saben que soy su jefe en todo. Vender, renovaciones y todo lo que va en lo deportivo. Se ha separado el club en dos facetas y mientras eso no afecte no pasará nada”, dijo.

Además, también aportó que en el caso de que el Cádiz Cf consiga el ascenso “será el único presidente de un club que no sabrá nada de lo que pasa en el vestuario”.

Más tarde, en la cadena Ser, el propio Vizcaíno contestaba sin querer avivar mucho más el fuego. “Es normal que él sea el que domina esa tarea porque es el encargado de ello, pero pueden estar seguro de que yo me entero absolutamente de todo lo que pasa en el club”.