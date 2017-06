El TAD concede la cautelar y Alvarito podrá jugar

Punto y final a una historia tan rocambolesca como inexplicable. Álvaro García sí podrá jugar ante el Elche. El TAD concede la cautelar solicitada por el Cádiz CF y el extremo cadista podrá ser alineado por Cervera este domingo ante el Elche.

Todo comenzó a principios de semana, ya celebrado el encuentro en el Sánchez Pizjuán entre Sevilla Atlético y Cádiz CF. Por aquel entonces saltaba la noticia: Álvaro García podría quedarse sin jugar el duelo clave ante los ilicitanos en el Ramón de Carranza.

Apercibido de sanción cuatro amarillas, Alvarito estuvo muy cerca de ver la amonestación el pasado sábado en Sevilla. A priori, Álvaro García estuvo cauto y en ningún momento se desprendió enteramente de su camiseta (en la que felicitaba a su madre) cuando celebró el tanto con el que el Cádiz CF acortaba distancias al Sevilla Atlético poniéndose 3-2. Pero nada está más lejos de la realidad, ya que el colegiado del encuentro, el manchego Isidro Díaz de Mera, no le mostró la cartulina amarilla, aunque sí que dejó escrito en el acta lo siguiente. “Álvaro García Rivera, en el minuto 72 mostró en la celebración de un gol una camiseta interior con el siguiente mensaje: feliz cumpleaños, mamá”.

El artículo 91.1 del Código Disciplinario de la RFEF dice que el futbolista que “alce su camiseta y exhiba cualquiera clase de publicidad, lema, leyenda, siglas, anagramas o dibujos, sean los que fueren sus contenidos o la finalidad de la acción, será sancionado, como autor de una falta grave, con multa en cuantía de hasta 3.000 euros y amonestación”.

Con este panorama, el pasado 31 de mayo se anunciaba que el Comité de Competición sancionaría al jugador amarillo. Aún no era oficial. Sin embargo, poco tiempo después era el Cádiz CF el que anunciaba públicamente que había recibido una notificación por parte del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En ella se apuntaba que al no ser arbitral, la sanción no se acumulaba a las amarillas que ha visto Álvaro García durante la competición liguera. En otras palabras, el jugador no estaba sancionado para el encuentro ante el Elche. Todo en orden.

Pero un día después, el primero de junio, el Comité de Competición daba marcha atrás y señalaba que las amonestaciones ‘no arbitrales’ sí computan para ciclos, no para expulsiones, por lo que Alvarito sería baja. Durísimo revés para Cervera y el cadismo. Pese al golpe, el Cádiz CF anunciaba que recurriría ante el Comité de Apelación. Así fue y este último confirmó este viernes la sanción de un partido. Recurso denegado.

Cervera no entendía que se podía quedar sin el concurso del extremo utrerano. Vicente Parras, entrenador del Elche, respiraba aliviado por el temor a la rapidez de las bandas amarillas. Y mientras, desde el Cádiz CF continuaron con su jugada. Los servicios jurídicos del club cadista, que había presentado el recurso sobre el propio espíritu de la norma, solicitaron la cautelar al TAD y horas después llegó. Alvarito sí podrá estar ante el Elche.

Eso sí, la alegría hoy puede tornarse en frustración mañana. Ante el Elche podrá jugar, pero no se sabe si frente al Valladolid o en una hipotética eliminatoria de ‘play off’ tendría que descansar. Cuestiones del destino.