«El Cádiz CF no es favorito en el ‘play off»

A días de que arranque una fase de ascenso a Primera División ilusionante, las miradas del Cádiz CF se centran precisamente en llegar de la mejor forma posible a la primera eliminatoria que podría deparar un enfrentamiento contra el Tenerife.

Álvaro Cervera no se moja respecto a un posible rival, pero tiene claro que “no somos favoritos”. El entrenador amarillo argumenta que “de los equipos que hay en el ‘play off’ la mayoría llevan años preparándose para dar el salto a Primera. No obstante, nosotros tenemos armas para conseguir el objetivo”.

“Creo que por la afición y por los empates jugar la vuelta en casa es una ligera ventaja. Por ese ambiente que podemos vivir es importante porque la afición tiene gran parte de culpa de lo que estamos logrando”, apunta Cervera.

Asimismo, el entrenador recuerda que el partido en Valladolid es importante “por ciertas razones. Somos el Cádiz y tenemos que ir a ganar, no es lo mismo quedar tercero que cuarto por el factor campo y los empates, el club se juega mucho dinero. No puedes ir a un campo pensando que este es un partido más pero por otra parte tenemos que pensar en tres o cuatro días tenemos un partido muy importante”.

El ir con suplentes a Valladolid no debe implicar que el Cádiz CF no vaya a dar la talla. “No estamos adulterando absolutamente nada, hemos conseguido un ‘play off’ y los otros no. Los que van a salir son tan buenos como los que juegan”.