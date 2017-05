Jornada 37 Próxima jornada Local Resul Visitante Fecha Real Oviedo 0 - 1 Alcorcón Finalizado Mallorca 1 - 0 Elche Finalizado Numancia 1 - 0 UCAM Murcia Finalizado Rayo Vallecano 2 - 1 Levante Finalizado Girona 3 - 1 Huesca Finalizado Tenerife 2 - 1 Lugo Finalizado Mirandés 0 - 1 Sevilla Atlético Finalizado Getafe 2 - 0 Córdoba Dom, 7 May

18:00 Almería 0 - 2 Real Valladolid Dom, 7 May

18:00 Cádiz 0 - 0 Gimnàstic Dom, 7 May

18:00 Reus Deportiu 0 - 0 Real Zaragoza Dom, 7 May

