Diego García, en el punto de mira de Sinergy

Tiene pinta del que fuera secretario del Cádiz CF en época de Sinergy, Diego García Juan, actual presidente del Elche y que también hizo las veces en el Cádiz CF de secretario con Locos por el Balón hasta que Vizcaíno lo despidió en una junta de accionistas, acudirá a los tribunales contra Enrique Zarza si sigue a pies juntillas lo que dijo en declaraciones a TeleElx recientemente.

Como se sabe, García fue el centro de las críticas de Alessandro Gaucci en su etapa en el Cádiz CF porque a juicio del italiano, que creía en el alicantino como abogado que era de Sinergy en un primer momento, estaba haciéndole el trabajo sucio, precisamente, a las personas que entrarían a apoderarse de la gestión del Cádiz CF. Pues bien, de eso ha pasado ya unos años pero aún siguen coleando los tejemanejes que utilizó, siempre en boca de los representantes de Sinergy, para amañar la subasta que acabaría entregándole el Cádiz CF a Locos por el Balón.

Ante las críticas del Zarza a su gestión como secretario en el Cádiz CF, García comentaba que “es rotundamente falso que esté acusado o denunciado. Cuando se vendieron unas acciones del Cádiz CF yo era secretario y el notario, antes de proceder a la subasta, solicitó al secretario del Consejo de Administración un certificado de que esas acciones correspondían a un titular determinado y sobre ellas existía una pignoración. Yo certifiqué eso, pero manifesté que el Libro Registro de Acciones Nominativas que existía en el Cádiz CF desde hacía muchos años era un libro que se llevaba en formato Excel. Posteriormente se subastaron las acciones y éstas pasaron a una mercantil llamada Locos por el Balón. Los anteriores propietarios han entrado en un pleito del que yo no he sido parte, ni he sido demandado, ni he actuado en calidad de nada. Y ayer (por el 4 de julio) hubo una sentencia donde se anula la subasta y se indica que hubo irregularidades de todo tipo”.

Lamenta García que “hay personas que están interesadas en ese procedimiento, que amenazan que van a denunciar, querellas o demandas contra los antiguos propietarios, contra el secretario del Consejo de Administración y demás. Esas acusaciones las llevo oyendo desde hace tres años. Y no ha habido nada ni va a haber nada. Podemos estar tranquilos de que el presidente del Elche no tiene ninguna acusación sobre esta subasta de acciones”, dijo para tranquilizar a un sector de la afición ilicitana que no quiere verlo en el cargo, a los que se dirige para decirles que “si tuviera algo reprobable que no fuera moral sería el primero en dimitir; cuando una persona pierde las acciones siempre busca culpables, y los culpables siempre son terceros”.

Por último, advertía a Rodríguez Zarza “he llamado al abogado y le he comentado que si volviera a manifestar esta situación que vaya al juzgado o si no tendré que ir yo. Y me ha dicho que ha sido en un momento de calentón”.

Pues bien, CANAL AMARILLO, tras charlar con el abogado granadino, ha podido comprobar que el calentón no se le ha pasado ya que ratifica sus palabras, incluso las endurece. “Sin el certificado falso que firmó Diego García Juan no se podía celebrar la subasta que se celebró y que posteriormente ha sido anulada. Diego garcía Juan certificó que había un libro de socios que en realidad no existí y siendo abogado de Sinergy colaboró en una subasta que estaba previamente amañada y era sabido por todos, Cuando yo veo ese atropello es cuando decido, en una forma de estrategia procesal, mediatizar el caso porque ahí estaba comprado hasta el ‘tato'”.