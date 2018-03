Del Moral, un delantero de Primera para un buen equipo de Segunda

Manu del Moral está viviendo una segunda juventud. El delantero jiennense, que llegó a ser internacional con España y a jugar un par de años en el Sevilla, está rindiendo a gran nivel en el Numancia, su actual equipo y próximo rival del Cádiz en LaLiga 123.

El que se hiciera ídolo en Getafe comenzó su resurgir la pasada campaña, pero una inoportuna lesión cuando llevaba acumuladas nueve dianas en el campeonato acabaron con su progresión. Este año, ya recuperado, está mostrando otra vez un gran nivel.

Y es que, aunque ya no posea el físico de antaño, sigue siendo un jugador muy batallador, y tiene calidad de sobra para destacar Segunda. Además, hay que sumarle la experiencia de que a sus 33 años (este mes cumple 34) acumula más de 400 partidos en el fútbol profesional a sus espaldas.

El delantero centro titular del Numancia suma hasta la fecha seis goles en los 24 partidos que ha disputado. No son cifras que asusten, pero es que Manu, más allá de goles, le aporta muchas más cosas al equipo de Los Pajaritos: desmarques, asistencias, regates, entendimiento con sus compañeros y motivación.

Las alternativas: Pere Milla y Guillermo

El hombre que más minutos ha compartido en ataque con Manu del Moral ha sido Pere Milla. El delantero catalán, cedido en el conjunto soriano por el Eibar, se encontraba en un momento de forma sensacional cuando se lesionó ante el Nàstic a finales de noviembre. Acumulaba cuatro tantos en ese momento. Tras mes y medio de baja ha vuelto a disfrutar de muchos minutos, pero no ha vuelto a marcar.

El otro delantero puro con que que cuenta Arrasate es Guillermo, ex del Athletic Club de Bilbao, Leganés y Elche, entre otros. El atacante vasco no se ha asentado en el once, aunque suele tener minutos en casi todos los partidos. Suma hasta la fecha cinco goles, tan sólo dos menos que Manu del Moral. En Copa, fue capaz de meterle dos goles al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.