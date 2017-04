El debate que tanto sorprende a Cervera

Con Brian no pasa nada. Bueno sí, que para Cervera no es tan superior a su compañero de demarcación como para la mayoría del personal parece serlo. Es más, para Cervera Luis Ruiz no solo es un buen suplente, para el entrenador del Cádiz CF Luis Ruiz es tan bueno como el barcelonés. Y ahora mismo, lo está siendo más incluso. De ahí su titularidad en los últimos tres partidos y de ahí la ausencia del todavía jugador del Granada.

De hecho, de no ser por las lesiones que lastraron el comienzo de temporada al lateral procedente del Leganés, Brian Oliván no se hubiera consolidado en el once del Cádiz CF con tanta facilidad. Al jugador onubense le visitaron las lesiones nada más comenzar la Liga y tuvo que dejar su puesto en el once en la segunda jornada. Sí, en el partido inaugural en los Juegos Mediterráneos, Luis Ruiz fue titular por delante de Brian. Ya en la segunda jornada, en Carranza y ante el Mallorca, Luis Ruiz volvió a jugar pero lo hizo desde el banquillo. El lateral zurdo salió a veinte minutos del final para sustituir a Servando, lesionado. Brian ya era el lateral zurdo.

Poco después, Luis Ruiz jugaría en la eliminación copera ante el Córdoba para, acto seguido y de un plumazo, desaparecer de los planes… hasta la jornada duodécima en Lugo. Brian caía lesionado y Cervera echaba mano de Luis Ruiz para llevarse una grata sorpresa. Con el jugador formado en la cantera del Atlético, llegaron las victorias ante Lugo (0-1), Huesca (1-0) y Alcorcón (4-1). Entre medias también se sumó un sabroso empate en la casa del Levante (0-0). En esos partidos, el zurdo se destapó como un gran centrador y su tarea en defensa nunca ofrecía errores de bulto. Tácticamente, a Cervera le encantó.

Pero Luis Ruiz no pudo seguir en el once por culpa de unas molestias musculares a la par de la recuperación de Brian. Al catalán le sentó de maravilla esas semanas en el dique seco y volvió con más fuerza que nunca, algo que se sospecha está intentando buscar Cervera para este tramo final.

Las molestias en su tobillo impidieron al zaguero andaluz seguir en el once inicial, de donde desapareció hasta el punto de abandonar incluso las convocatorias. Brian no solo cumplía en el campo sino que destacaba en la zaga gracias a sus incorporaciones al ataque. Para colmo, a Luis Ruiz no le dejaban de estorbar las dolencias en su tobillo y casi que llegó a desaparecer de la memoria colectiva debido al gran rendimiento de su compañero.

Luis ha superado a Brian

Pero las cosas han cambiado. Y mucho. Brian, a juicio de Cervera, llevaba acusando varias jornadas el desgaste de tantos partidos a la espalda. Meditaba devolverle la confianza a Luis Ruiz, quien en el trabajo diario destaca sobremanera dada su dedicación y la progresión que, a juicio del cuerpo técnico, es más que valorable. Además, en lo que para muchos supone un antes y un después, llegó el gol de Amath en Carranza previo sombrero de Suso Santana a Sankaré, que salió a tapar el hueco dejado por Brian y que días después el propio Cervera se dedicó a airear para descargar de culpa al senegalés traspasándola al barcelonés por el que el Cádiz CF tiene una opción de compra de 500.000 euros.

Esta llamada pública de atención se tomó, desde fuera, como el detonante para la suplencia de Brian y la vuelta de Luis Ruiz al equipo, pero tan solo fue un factor más dentro de los logros obtenidos por el onubense para recuperar su sitio en el once. Ojo, tampoco es un castigo a Brian.

Sin embargo, por lo que sea, en el entorno se ha instalado la idea mayoritaria de que Brian es mejor que su ‘rival’ en la plantilla. Muchos aficionados preguntan y preguntan si ha pasado algo con el jugador catalán. Que si el error ante el Tenerife es tan gordo como para cargárselo, que si está lesionado o con molestias, que si hay algo extradeportivo, que si se lleva mal con Cervera, que si esto, que si aquello… Pero no hay nada de eso. Al igual que con Güiza, ahora mismo, Cervera cree que Luis Ruiz está mejor que Brian y le empieza a escamar tanto debate externo sobre dos jugadores que él valora notablemente. Simplemente, se ha dado un momento en el que Brian, a juicio del cuerpo técnico en su conjunto, ha experimentado un pequeño retroceso en su rendimiento al tiempo que Luis Ruiz da diariamente muestras de su progresión y le ha ganado terreno a su compañero. Un terreno, por cierto, que no es la primera vez que se lo gana. Porque para Cervera ambos tienen defectos y virtudes tal y como se ha podido apreciar en sus alineaciones. Y ahora mismo, más allá de la alegría con la que ataca Brian, el técnico cadista está prefiriendo la concentración y los centros desde una posición más retrasada que aporta Luis Ruiz. Como diría un portugués: ‘Esh shimple’.