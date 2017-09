David Vidal: «Cervera es el técnico ideal para subir al Cádiz CF a Primera»

Genio y figura, David Vidal habla del Lorca – Cádiz CF de este sábado desde su retiro paradisíaco de Sancti Petri. El entrenador, “más gaditano que gallego porque llevo más de 40 años en Cádiz”, analiza a dos equipos que bien conoce, pues más allá de su reconocido pasado cadista, Vidal fue el artífice del ascenso a Segunda del Lorca apenas unos meses.

Empezando por la escuadra gaditana, el técnico destaca que “suelo ir a Carranza, el último partido que vi fue el de Copa del Rey ante Osasuna. El Cádiz CF mereció ganar de goleada, jugó con los suplentes y demostró que tiene una gran plantilla”, afirma en Deportes COPE Cádiz.

Para Vidal, el gran artífice del éxito cadista no es otro que Álvaro Cervera. “El entrenador lo está haciendo de sobresaliente. El Cádiz CF está haciendo una campaña sobresaliente y uno de los artífices es Álvaro Cervera. Sabe llevar a la plantilla y no tiene conflictos, es el técnico ideal para llevar al Cádiz a Primera y estoy seguro que lo va a conseguir”.

Eso sí, el gallego tiene una espinita con el actual entrenador cadista. “El único defecto es que no está apostando por la cantera. Ahora no hay jugadores de Cádiz capital en el primer equipo como tenía yo en mi época”, recuerda mencionando a jugadores como Barla, Arteaga, Quevedo, Calderón o José González.

Vidal entiende que “el objetivo del Cádiz CF debe ser como sea subir a Primera División, mientras que el Lorca tiene que luchar por la permanencia. No obstante, el partido va a ser muy complicado para el Cádiz”.

Cuestionado por su exequipo, el técnico explica que “el Lorca ha cambiado mucho. Solo queda el 40% de la plantilla que subió conmigo”. Vidal vivió una situación complicada en Murcia pues tras ascender al equipo no continuó en el banquillo lorquino. “Estoy acostumbrado a todo, tengo al Lorca en los juzgados y allí nos veremos. Yo fui el que ascendí, no perdimos un solo partido. Ganamos casi todos, en definitiva no tiene nada que ver que yo no haya seguido porque el fútbol sigue igual”.

El Cádiz CF afronta el duelo en Lorca sin su máximo goleador, David Barral. David Vidal se deshace en elogios al ariete de San Fernando. “Es un goleador nato. Con los dos extremos que tiene el Cádiz CF seguro que va a marcar muchos tantos. Es un kamikaze del área. El Cádiz CF crea jugadas como las que hacíamos nosotros en nuestra época, yo tenía a Barla que le ponía muchísimos goles a José González”, recuerda un técnico sencillamente diferente.