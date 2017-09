Dani Romera, tranquilo: «El gol llegará»

Aunque no ha visto puerta aún, Dani Romera no se desespera y confía mucho en sus posibilidades. El ex del Barcelona B, que apunta a titular este sábado en Lorca, reconoce que “al llegar al Cádiz yo sabía que era difícil adaptarse, pero a mí me va bien este juego porque soy rápido. Estoy muy feliz de estar aquí, hay buenos jugadores, estoy encantado e intento aportar todo lo que pueda”.

El ariete desvela que “todos estamos enchufados, el míster lo quiere así. Tener competencia es bueno para el equipo porque sube el nivel”. Asimismo, el ariete sabe que su estreno goleador está cercano. “El gol va a llegar. Me gusta meter goles porque soy delantero, pero no tengo ansia, sigo trabajando para hacer goles y llegarán. El míster nos pide trabajo en ese puesto de la mediapunta. Nos pide presionar, trabajar ahí y seguro que el gol termina llegando”.