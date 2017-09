«Dani Güiza era un compañero único y siempre aportaba»

Si hay algo que ha cambiado en el día a día de Salvi en el Cádiz CF es la ausencia de Dani Güiza, su gran amigo dentro del vestuario.

El jerezano llegó el mismo verano que el sanluqueño a las filas cadistas (2015), por aquel entonces en Segunda B, y juntos vivieron el inolvidable ascenso a la categoría de plata en el Estadio Rico Pérez de Alicante después de una campaña nada sencilla. También compartieron vestuario en un ejercicio, el pasado, en el que se llegó a disputar el ‘play off’ de ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional.

Sobre la marcha de Dani Güiza, Salvi no duda en señalar: «Para mí es un compañero especial. No puedo negarlo». Ahora bien, el extremo sanluqueño del Cádiz CF añade: «Hay que entender que el fútbol es así y a veces hay bastantes cambios. Dani aportaba bastante al equipo y no era de los que metían la pata. Influía para bien, pero cada temporada es distinta, y unas veces estás aquí y otras allí. Imagino que tuvo que tomar la decisión, acertada o no, con quien tuvo que tomarla. Hay que aceptarlo».

Ahora, mientras Salvi sigue dejando huella en el Ramón de Carranza, Dani Güiza deja destellos de su clase en el Atlético Sanluqueño, un club que siempre estará en el corazón de su amigo cadista. Casualidades del destino.