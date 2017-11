Cordero: «Vizcaíno me ha defraudado al no felicitarme»

Un paso para estabilizar el club y que continúe su crecimiento. Podría ser la mejor frase para resumir lo que supone para el Cádiz CF la renovación hasta 2021 de su director deportivo Juan Carlos Cordero.

Un hombre que goza de “la confianza ilimitada de Quique Pina”, tal y como reconoce el protagonista, y que desde hoy tiene una cláusula de rescisión cual jugador importante de fútbol.

El trabajo de Cordero está ahí, más allá de ser la mano derecha de Pina en el Cádiz CF, el responsable deportivo da “un paso importante en mi carrera. Estoy orgulloso de cuando vine al Cádiz CF y más orgulloso por continuar en el club. Me siento cadista. Estoy viendo el crecimiento del equipo y del filial de cara a dar pasos para con un trabajo conjunto hacer más por el club. Es importante que haya unidad en el club a nivel deportivo”.

Cordero explica que con su renovación gana en capacidad y tranquilidad para seguir trabajando. “Así gana la plantilla y el entrenador. Esto es un paso de crecimiento del club y de estabilidad. Así le damos sentido a un grupo, una plantilla y a mucha gente a mí lado que es importante. Hoy es un paso para que el Cádiz se beneficie porque esto es bueno para todos”.

El ascenso a Primera, en la recámara

El director deportivo amarillo presente que el club evolucione acompañado de otro pilar fuerte del equipo como Álvaro Cervera. “Estaremos mucho tiempo con el entrenador, los cimientos están estable y fuertes. No queremos dar pasos en falso. Mi objetivo es estar el máximo tiempo posible en la LFP”, explica Cordero que recuerda: “Han venido momentos malos y vendrán y si estamos todos juntos con tranquilidad, trabajando en silencio, quizás un año podamos conseguir el ascenso. Nuestros pies están en el suelo sabiendo que la permanencia es un objetivo muy claro”.

Cuestionado por cómo debe ser el crecimiento del Cádiz CF, Juan Carlos Cordero lo tiene claro: “Tener activos de jugadores, una base de futbolistas de jugadores para crecer. Somos líderes en Tercera y la mayoría de jugadores son de la provincia de Cádiz. Por esas vías tenemos que seguir el crecimiento”.

Disparo al presidente

Una rueda de prensa que iba por un camino estrictamente deportivo hasta que, inexplicáblemente, Juan Carlos Cordero hizo mención a la única persona importante del club ausente en la sala de prensa de Carranza.

“Me ha defraudado Manuel Vizcaíno al no felicitarme por renovar, no representa al Cádiz CF en este acto con su actuación”. Una afirmación que despertó algunas preguntas que cambiaron en el signo de la rueda de prensa y en la que Quique Pina tomó protagonismo afirmando que se había avisado a Vizcaíno de la renovación de Cordero. “En el momento el que se ha renovado a Juan Carlos se le ha remitido el contrato al presidente y a toda la parcela deportiva para que lo tengan en cuenta de cara al presupuesto. Se le he enviado al presidente”.

Asimismo, Pina apuntaba que “Cordero no gana más que cuando trabajaba en el Granada. Un club tiene que tener un director deportivo y es un gasto fijo que tienes. El contrato de Cordero no va a suponer no poder firmar jugadores”.