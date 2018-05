Cifuentes: «Este Cádiz CF es el mismo de siempre»

Cuando vienen los partidos importantes, desde los departamentos de comunicación de los clubes se piensa en el jugador que mejor podría dirigirse a la afición de cara al duelo de la semana. Son días largos, más aún para el Cádiz CF, que juega el lunes. Son momentos en los que el club debe acertar con todos los mensajes que quiera o pretenda lanzar al exterior. En definitiva, son semanas tensas en el que todo el personal del club, desde el utillero al máximo goleador, debe remar no solo en la misma dirección, sino al mismo ritmo y con el mismo acierto. Por eso mismo, el departamento de prensa daba este miércoles en el clavo señalando a uno de los capitanes del equipo para hablar en los días previos al encuentro ante el Zaragoza. Alberto

Cifuentes reúne las características apropiadas en todos los sentidos. Veterano, cabal y portero, que ya se sabe que hablan con mucha más profundidad que un jugador de campo si se permite generalizar. Además, es manchego. Que siempre suma.

La voz del cancerbero es de las que más respeto profesan en el vestuario. No es un hombre que hable mucho, pero cuando lo hace se baja hasta el volumen de la radio. Y sí, Cifuentes confía en los suyos y pretende que la afición se los cree también. Así desde luego comenzó su comparecencia de este miércoles ante la prensa que cubrió el entrenamiento en la ciudad deportiva.

«El equipo está bien, hemos llegado al último mes de competición con las opciones de meternos en ‘play off’, comenzó aclarando, por las dudas, el mete natural de Albacete.

Se está hablando, y no para bien, del papel que jugó el Cádiz CF la pasada jornada en el Carlos Belmonte. En este punto, Cifuentes baja el balón al suelo y contraataca las críticas recibidas por el juego. «Dominamos. Salimos de Albacete con buenas sensaciones. No tenemos muchas ocasiones por partido porque somos un equipo que intenta rentabilizar las jugadas y los goles. La responsabilidad es de todos», manifiesta el arquero cadista.

El Cádiz CF es uno de los equipos que menos goles encaja. La tarea, y por tanto el resultado, como bien dice anteriormente, es de todos, según Cifuentes. «Más que por mi trabajo, la identidad del equipo es esta; ser un bloque sólido y eso tiene resultado. Encajamos pocos goles. Y puntuamos casi siempre porque no encajamos. Me siento más orgulloso del trabajo del equipo», destacaba.

La segunda vuelta del Cádiz CF está siendo muy irregular. Muy mala, claro está, si se compara con la primera vuelta donde el Cádiz CF acabó segundo a un punto del Huesca, entonces líder. Por eso mismo, por ese gran arranque liguero, Cifuentes no cree que el equipo esté pasando una crisis aunque los resultados digan lo contrario. «No considero que hayamos perdido demasiado. El Cádiz CFde la jornada 6 y el de la jornada 38 son iguales. Con rapidez por fuera y solidez», argumentaba.

Pero está claro que algo falla, «Hemos perdido, a lo mejor, el detallito que nos hacía ganar 1-0. Estamos en una posición un poco mejor. Vamos a disputar partidos difíciles, nos ha costado con gente de arriba y nos va a costar. Llegamos dos temporadas de ensueño. Las cosas se solucionan con una vitoria, y a lo mejor ganamos el lunes y el equipo cambia, pega el salto y a partir de ahí es otra historia», explicaba el albaceteño.

No hay más tiempo para tropiezos. Siete jornadas sin ganar son demasiadas y los rivales no seguirán perdonando tanto como lo llevan haciendo en el mismo periodo de tiempo. Por eso mismo, Cifuentes entiende que la victoria no debe esperarse más aunque, como fiel discípulo del catequista Cervera, tiene claro que el estilo no debe cambiarse jamás de los jamases. «Lo que hagamos en estas cuatro jornadas lo va a hacer el Cádiz CFque hemos visto esta temporada. Es el mismo solo que los metros finales será algo distinto. Pero la identidad va a ser esa», comentaba.

Exigencia y optimismo

Si el día en el que el Cádiz CF sacó un valioso empate en Vallecas, los rostros de los jugadores eran de pura ambición, no puede decirse lo mismo después de otro 1-1 porque el escenario del pasado domingo era idóneo para haber sumado la tan deseada victoria. «Las caras del otro día son las caras de un equipo que es exigente. Son las caras de tener cerca la victoria y no conseguirla», opinaba Cifuentes admitiendo el cabreo del vestuario por no haber alcanzado el triunfo ante un rival que apenas se jugaba algo. Eso no quiere decir que se haya instalado el pesimismo en la caseta. Todo lo contrario. «La gente está disfrutando del momento en el vestuario. Conseguimos el primer objetivo y ahora vamos a intentar conseguir el segundo. Nos duele no ganar porque tenemos ganar en el ADN. Nos gusta competir, ganar y estar ahí. Vi caras de exigencia. No veo pesimismo», aseguraba tajante uno de los baluartes amarillos.

Recientemente, su región (Castilla La Mancha) le ha concedido el balón de oro al mejor jugador manchego de la temporada. Como es lógico, se siente orgulloso porque «es un premio que se da de la última temporada y me siento orgulloso. Estoy contento. Es un premio que lleva cinco años y he estado un año en la final y otro lo he ganado. Es el reflejo a mi trabajo y el momento en el que me encuentro. Se lo dedico a mis padres, a mi familia, a mi pareja, que entre ellos hacen que sea lo que soy ahora. Venimos unas horas a entrenar al día y el resto del día hay que ser más estables y ellos me ayudan».

El Cádiz CF pierde el lunes al lesionado Salvi, una más que mala noticia para los intereses del equipo. «Cualquier baja es importante y Salvi para nosotros es importantísimo. Lo notaremos, claro», lamentó el cancerbero.

Del rival del próximo encuentro, el Zatagoza de Natxo González, opinaba que «vienen en una dinámica positiva. Tienen un equipazo y está bien dirigido. Ganar un partido como el del lunes puede ser un empujón importante», apostillo el arquero cadista.