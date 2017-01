Chico estalla contra los críticos: «Si no queréis que vuelva al Cádiz CF, no vuelvo»

Chico Flores ha vuelto a España en estos días de vacaciones. El central gaditano se mantiene como uno de los pilares del Lekhwiya SC Player, en Catar, tras haber triunfado en las tres grandes ligas: España (Mallorca y Almería), Italia (Genoa) e Inglaterra (Swansea). Suele ocurrir que en estas fechas atienda a los distintos medios y aflore esa vinculación con el Cádiz CF, el club donde se crió pero que le cerró la puerta del primer equipo y le obligó a emigrar.

En esta ocasión, Chico atendió al diario deportivo Marca, donde reflejó de nuevo su amor por el color amarillo y su intención de regresar al club de Carranza. “Me gustaría retirarme en el Cádiz CF, como capitán, y con el ‘4’ a la espalda”. No gustó a algunos aficionados cadistas que el central pospusiera su incorporación al conjunto gaditano, así que aprovecharon la red social Twitter para criticar al futbolista tildándole cuanto menos de pesetero y que no lo querrían en la escuadra gaditana ya con una avanzada edad (en la actualidad sólo tiene 29 años).

Los ‘haters’ abundan en las redes sociales y no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Pero Chico, temperamental, gaditano y cadista, se calentó. Y respondió con vehemencia a todas esas críticas con el siguiente mensaje: “Manda huevos como sois los cadistas, cojones. Encima de que me echaron como un perro de mi casa cuando era un niño y más sabiendo como lo pasamos los gaditanos que venimos de barrios humildes y lo que nos cuesta ganar dos duros, ahora os vais a poner a protestar. Digo que me gustaría jugar más adelante o retirarme en el Cádiz (cuando físicamente estoy mejor que nunca y es una de las cualidades que me han acompañado siempre)”.

“Sabéis como está la situación en España en Primera así que imaginarse en Segunda, con la diferencia económica. Es muy fácil, cojones, que me tenéis hasta los huevos ya. Si el día de mañana no queréis que vuelva, no vuelvo, así de fácil y así de simple. Para todo, por ciudad, por equipo y por afición sois la mejor del mundo, pero para decir tonterías también“.

Chico desveló que “me tuve que ir hasta con las lágrimas saltadas por la puerta de atrás y aún así nunca guarde rencor como gaditano que soy y he sido toda mi vida. Lo que se tiene es que valorar más a la cantera y tratar mejor a la gente de casa, cojones. Que me han valorado mil veces más en todos los países y equipos que he estado antes que en mi propia casa. ¡Feliz Navidad a todos los listos!”.

Más adelante, el central rebajó su tono, ya más calmado. “Quería pedir disculpa por generalizar, la afición es muy grande.

Esto hago con los cuatro iluminados y listillos de turno. !!! Ese Cadiiii !!!”.