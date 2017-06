Cervera: «Las sensaciones son buenas pero hay que rematar la faena»

Sin lugar a dudas, el reto que Álvaro Cervera tiene por delante es mayúsculo viendo la dificultad que entraña conseguir un ascenso a Primera División. Sabiendo que ya se ha logrado esta temporada conseguir el gran objetivo de la permanencia, el entrenador no quiere quedarse ahí y ahora se plantea “rematar la faena”.

Cervera no oculta que “las sensaciones son muy buenas, el vestuario está muy contento por llegar hasta aquí y con muchas ganas e ilusión. El objetivo para el encuentro de ida es dejar la portería a cero, siempre lo ha sido desde que llegué al Cádiz pero últimamente no lo estamos consiguiendo”, reconoce el técnico.

Sobre el rival, Cervera destaca que el Tenerife “tiene muchas virtudes, es un equipo valiente que maneja bien el balón, por momentos parece un equipo de más categoría. Nosotros tenemos cosas que a ellos les cuesta o no las hace”. Eso sí, el míster tiene claro que los dos partidos jugados entre ambos equipos no tienen porqué ser un calco del de mañana pero hay que sacar conclusiones. “Ningún equipo es el mismo de aquel momento. Sacar alguna conclusión de estos dos partidos que hemos jugado es evitar que ellos estén tan cómodos. Somos un equipo que cuando estamos bien es difícil pararnos pero cuando no lo estamos no es tan complicado”.

El entrenador del Cádiz CF sabe que aunque el equipo no tenía como objetivo el ascenso, no puede dejar escaparlo ni pelear por ello. “En Segunda, cuando es necesario ganar, te cuesta más hacerlo y nos costó mucho. Cuando conseguimos el ‘play off’ ante el Elche, esa semana el equipo estuvo liberado y según pasan los días se le nota tenso. Si lo podemos conseguir, iremos hasta el final, y si no lo conseguimos habrá un poco de tensión aunque luego pensemos que el objetivo estaba cumplido y nos terminemos liberando”.

Respecto a la afición, apunta que “poco le podemos pedir. Estamos muy agradecidos a la afición y creo que el cadismo también le está agradecida al equipo. La afición quiere ir a animar para conseguir algo y hasta ahora iban a ver si no pasaba algo malo. La afición nunca nos ha fallado y mañana tampoco lo va a hacer“, concluye.