Cervera: «Ahora no somos tan fiables, engañarse es una tontería»

Álvaro Cervera quiere volver a ganar, está claro, pero lo quiere hacer siendo el Cádiz CF fiable que fue durante la gran dinámica con la cerró el año 2017. El técnico es consciente que el juego del equipo no enamora y que los amarillos están sufriendo mucho para sacar puntos en las últimas jornadas.

Por ello, el técnico no oculta lo evidente: “Nosotros ahora mismo no somos el mismo equipo fiable de antes y eso se ve, engañarse es una tontería. No lo estamos haciendo bien. Los últimos partidos fuera no hemos tirado a gol y algo nos pasa porque no podemos tirar a gol. Sabemos que nos cuesta, pero sacamos partido de que, si nuestra defensa es buena tarde o temprano se va a desproteger, pero es que también estamos teniendo problemas atrás. El otro día nos hicieron muchos centros en la primera parte. Vamos a intentar arreglarlo”.

Asimismo, Cervera no olvida que, a pesar de los puntos sumados en casa, los choques como local están siendo para tirar cohetes. “El juego en Carranza tampoco está siendo una maravilla. El contrario juega y te conoce, pero necesitamos reforzarnos, sobre todo en marcador, pero también en sensación con y sin la pelota”.

¿Cómo mejorar? Desde atrás. “Lo que necesita el equipo es defender bien. El buen lateral no es el que centra cuatro balones sino al que no le centran cuatro balones. Cuando no la tuvimos el mejor fue el portero, llevamos varios partidos donde el mejor está siendo el portero y eso no me gusta”.

Las diferencias clasificatorias entre Cádiz y Lorca no deben llevar al engaño. “Pensamos que tenemos un equipo que como va tercero puede ganar a cualquiera, la realidad es otra. Es un equipo que mete diez jugadores por detrás del balón, que jugará con defensa de cinco y a nosotros nos cuesta más. Los equipos que manejan mucho la pelota están por detrás nuestra y debemos buscar el equilibrio. Si permitimos que no lleguen vamos a tener opciones. Somos un equipo que no nos tiran córners, que no nos sacan centros y eso ahora lograr eso nos está costando mucho”.

Un Lorca que con Fabri se ha convertido en un conjunto más aguerrido. “Ahora hay otro entrenador, otra clasificación, ellos tienen que seguir sumando. Ellos jugaban más alegres que ahora, ahora será complicado”.