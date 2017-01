«Gastón tiene que demostrar en el filial lo buen jugador que es»

Álvaro Cervera no ha tenido reparos en analizar la decisión tomada por la dirección deportiva sobre el futuro de Gastón del Castillo en el Cádiz CF. El argentino, que jugará en el filial mientras no sea reclamado por el primer equipo, vive una temporada de adaptación y casi en el ostracismo, por lo que la decisión de bajarlo al filial “ha sido algo muy meditado y pensado”, tal y como ha apuntado Cervera.

El técnico cree que esta decisión “tiene que servirle para sumar, no puede suponer que no bajar al Cádiz B no le valga de acicate. En el filial tiene que demostrar lo buen jugador que es”.

Asimismo, el míster ha vuelto a mostrar su confianza en el hermano del ‘Kun’ de cara a que más pronto que tarde pueda demostrar su verdadera varía en el primer equipo. “Queremos que vaya para que se sienta como futbolista importante, que meta goles, y nos pueda ayudar”.