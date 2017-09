Cervera tira de las orejas a los “que mandan”

Álvaro Cervera ha entrado en antena esta tarde para el programa nacional de la Cadena SER ‘Play Segunda’. Aunque no tiene acostumbrado a atender a medios locales (al margen de las ruedas de prensa), ya se sabe que cuando la llamada tiene un prefijo ’91’ las cosas cambian. La cosa es que ha hablado y, fiel a su discurso sincero, no ha pasado por alto la polémica actual que se vive en el plano institucional dentro de la entidad que él defiende desde el banquillo.

El equipo va líder y aparentemente las rencillas entre Manuel Vizcaíno y Quique Pina no han dado inestabilidad en el vestuario. Pero ya se sabe que a Cervera, y a todos los entrenadores, lo que le gusta es la normalidad. Y no, no puede decirse que la situación que vive el club con sus dos máximos mandatarios enfrentados sea muy normal que se diga. Como no, Cervera ha sido preguntado por el asunto en cuestión y se ha mojado. “Todo afecta”, dijo a las claras para más adelante centrarse en el aspecto deportivo. “Pero el equipo ahora va bien y se centra todo en el aspecto deportivo, que es lo llamativo. Pero no es bueno que los que mandan se vea o se sepa que no se llevan bien. Lo que hacen y dicen lo hacen con la sensatez suficiente para que no afecte al equipo. Ojalá se pudieran llevar bien pero es algo que no conocemos y no podemos hacer nada”.

Una vez dejada su opinión, Cervera confirmó las bajas de Álvaro García y Romera para este domingo en Oviedo. Y también destacó lo que es el juego de ataque de su equipo. “El juego por las bandas y la velocidad es nuestro sello”. Por último, se acordó de David Barral: “Si hay gol estás más cerca de la victoria y hay que tener ese tipo de jugadores”.