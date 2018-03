Cervera: «Tenemos que jugar con la misma pasión, fuerza e intensidad que el Oviedo»

El Cádiz CF recibe al Real Oviedo este sábado en el Estadio Ramón de Carranza. La cita llega con mucha temporada por delante, pero las cartas ya están marcadas: el ascenso a Primera es el objetivo de ambos. Más allá de lo que se comente de cara a la galería. Buena prueba de ello es que cadistas y carbayones llegan empatados a puntos, aunque con la segunda plaza en poder amarillo. Al menos por ahora.

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, es consciente de la importancia de la cita aunque mantiene la calma. Ni mucho menos se trata de una final.«Es un partido importante y bonito para asistir, con dos equipos muy parecidos en los conceptos. Para ambos lo importante es ganar y el trabajo que se hace en el campo para conseguirlo», señala. Y asegura: «Estamos muy igualados en la clasificación y será muy difícil ganar porque los dos basamos nuestra filosofía en que el contrario no esté cómodo en el campo, y así buscamos nuestra comodidad. Seguro que será un encuentro cerrado y disputado».

Sobre los ovetenses apunta Cervera: «Ellos han cambiado. Desde la distancia se percibe que han cambiado a una defensa de cinco para no recibir goles, pero es diferente porque la meten muy adelante. Es algo que ya hemos estudiado, aunque luego se verá sobre el césped». Al tiempo que apostilla: «Anquela basa sus equipos en la fortaleza, la pasión y el espíritu, aunque espero que nosotros juguemos con esa misma pasión, fuerza e intensidad. También hay que tener en cuenta que ellos son muy buenos a balón parado y muy firmes atrás».

El estilo no se negocia

Por otro lado, también tiene claro que el Real Oviedo no modificará su estilo ante el Cádiz CF. «No creo que cambien su forma de jugar. El cambio que hicieron le vino muy bien y no sueles cambiar si las cosas van bien. Cambias cuando las cosas no van bien o empiezan a ir mal», puntualiza.

Finalmente, al ser preguntado por las dificultades que últimamente tiene el equipo gaditano ante los carbayones, Álvaro Cervera comenta: «No ganarle al Real Oviedo es una cuestión del fútbol. Cuanto más tiempo lleves sin perder, menos te queda por hacerlo. No se nos da bien, siempre hemos perdido con ellos desde que yo estoy aquí, pero no suelo tenerlo en cuenta. También les gané con otros equipos».