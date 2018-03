Cervera: «Soria es el partido de los 50 puntos»

La victoria del Cádiz CF ante el Real Oviedo en Carranza ha dado alas a un equipo que tiene más cerca que nunca el primer objetivo de la temporada. Los famosos 50 puntos están a tiro de piedra a solo una victoria que podría llegar este domingo en el campo de Los Pajaritos.

Álvaro Cervera lo sabe y entiende que el choque ante el Numancia se antoja más complicado que nunca. “Se trata de uno de los equipos referencias de Segunda. Cada año es mejor. Sus números son diferentes a los del pasado y nos van a costar ganar, sabiendo que en todos los partidos tenemos posibilidades. Hemos planteado este partido como el de los 50 puntos, para ya poder soñar, pero decir que en febrero el equipo está casi salvado hay que darle la importancia, y luego ya en pensar para qué podemos pelear”.

El entrenador cadista ve más fuerte a este Cádiz que el de la segunda vuelta de la pasada temporada. “Somos un equipo diferente, en algunas cosas somos iguales. Cuando llegan los momentos difíciles, a todo el mundo le cuesta más. El año pasado Aketxe nos sacó de apuros, pero este año somos más completos”.

Con bajas de cara al choque en Soria, Cervera tiene alternativas para hacer un once de garantías. “Es complicado hacer la convocatoria ahora. Tengo un vestuario inmejorable, pero dejar a tantos tíos fuera es complicado”.

Una de las grandes alternativas lleva el nombre de Alberto Perea. “La historia de Perea me la planteo pero me conocéis. Perea juega muy bien con balón, pero nuestro equipo juega sin balón. Podemos reforzar con Fausto el centro del campo con Garrido. En banda izquierda Perea tiene más libertad para salir y en el centro es más peligroso, pero está más congestionado. Hay que buscarle el sitio donde esté cómodo. Buscaremos la manera de que Perea cuando tengamos la pelota tenga libertad, pero cuando no la tengamos no sea un perjuicio”.

Repasaba también la renovación de Alberto Cifuentes y lo que significa contar con un guardameta como él. “Me parece muy bien su renovación. En el fútbol hay que ser justo y el portero se lo merece. Se han traído dos grandes porteros por si hacía falta recambio por edad y los números están ahí”,

Cervera no ve las cosas claras en la zona alta de la clasificación pero tampoco por abajo. “No veo decidida la parte baja, algunos sustos nos darán. Vendrá el Lorca a Carranza y seguramente dará guerra”.