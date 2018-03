Cervera: «Somos un equipo bueno si dejamos la portería a cero»

Álvaro Cervera no se esconde, da la cara y argumenta el porqué del mal momento del Cádiz CF. Inmersos en una mala dinámica, el entrenador intenta cada semana ofrecer razones que expliquen una deriva amarilla en las últimas jornadas que, sin ser la peor tampoco es la mejor.

“En fútbol a veces cuando más buscas menos encuentras. Tienes que salir trabajando sabiendo que todo te llegará. Hay que intentar cambiar lo que crees que no funciona, todos tenemos altibajos. Hay que minimizar los malos momentos y trabajamos para que esto dure lo menos posible y volvamos a la senda de ganar y tener buenas sensaciones”, explica el técnico.

Con todo, Cervera recuerda, por si hay aún algún despistado, cual es la premisa fundamental de este equipo. “Hay que ser sincero hay partidos que ganábamos sin saber por qué ganábamos. Había un eje común que era la portería a cero, ahora eso no lo conseguimos, sobre todo fuera de casa, y a partir de ahí el equipo se hacía fuerte y era bueno. Ahora es distinto. Nosotros, si somos un equipo de portería a cero somos un equipo bueno, pero si no somos un equipo vulgar. Tenemos muchas carencias arriba pero defensivamente ponemos problemas. Si nos ponemos por delante en el marcador somos un equipo difícil”.

Asimismo, Cervera no entiende que pueda existir relajación porque se haya casi alcanzado los famosos 50 puntos. “El equipo juega más tranquilo por los 48 puntos y por eso no somos tan buenos. Jugar más tranquilos es permitir centros, por ejemplo. Osasuna es una selección de Segunda División, ellos pueden permitirse que le centren balones, porque tienen jugadores como Quique o Xisco que solucionan partidos. Jugando tranquilos no somos buenos. Físicamente no podemos estar siempre arriba, podemos dar por hecho que sea por ello, pero no solo es por ello. Parece que estamos más tranquilos por tener los puntos que tenemos y eso para el Cádiz no es bueno”.

El entrenador vuelve a incidir en la garra de su equipo y en una lucha que nunca se debe negociar, y lo hace con una serie de afirmaciones que reflejan su manera de ver el fútbol. “El Cádiz tiene que jugar con el cuchillo entre los dientes todos los partidos, porque si no se vuelve en un equipo vulgar. Todos los días recordamos lo que somos y lo que no podemos ser. El otro día corrió 4 kilómetros menos que el Lorca. Así hay equipos que ganan, el Cádiz no. El Cádiz necesita correr como el contrario como mínimo para igualar los partidos. Corrimos menos por lo que sea, pero corrimos menos. La tensión en el fútbol se mira por los dos lados, eso siempre existe en el fútbol. Hay veces que la tienes y te hace ir a mejor y hay jugadores a los que le atenaza”.