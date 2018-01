Cervera: “Nunca está una eliminatoria decidida”

Álvaro Cervera acudió a la sala de prensa del Estadio Ramón de Carranza después de la derrota del Cádiz CF ante el Sevilla FC en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. A pesar del resultado, el entrenador cadista aseguró: “Nunca esta una eliminatoria decidida”. Aunque sentenció: “Imagino que el resultado es producto de la diferencia entre dos equipos de diferentes categorías. Sus momentos buenos han sido muy, muy buenos”.

Ahora bien, Cervera no lanzó balones fuera y asumió su parte de culpa. “La primera parte no me ha gustado porque hemos jugado a merced de ellos. Seguramente fue por mi culpa porque no quería que estuviesen cómodos y sí lo estuvieron. Les esperamos y se sintieron cómodos. Salían desde atrás con mucha calidad y si ellos encuentran a Banega y se da la vuelta… Eso pasó en el primer gol. Otras veces nos salió bien y hoy no fue así”, recalcó.

Asimismo, el entrenador del Cádiz CF matizó: “En la segunda fuimos más valientes con el resultado en contra y ellos más relajados. Al portero le hemos visto tres o cuatro veces. Fuimos más nosotros, con más velocidad arriba y más balones en el centro del campo”.

Del mismo modo, Cervera afirmó: “Era un partido bonito y merecido para nosotros, pero venía después de un parón y a dos días de jugar ante el Granada. Espero que el sábado volvamos a ser nosotros y que jugadores importantes para nosotros lleguen descansados”.

El eterno dilema de los penaltis

Finalmente, el míster valoró de manera positiva los regresos de jugadores como Rober Correa y Alberto Perea, que fueron titulares y disputaron los 90 minutos. “Los jugadores que llevan mucho tiempo sin jugar han aguantado bien. Es positivo”, aclaró. Y también habló sobre el nuevo penalti fallado. Esta vez por Salvi. “En los penaltis tenemos que hacer algo. Tomaremos una decisión antes de cada partido”, apostilló.