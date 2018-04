Cervera: «La realidad del Cádiz CF es la que hemos visto ante el Sporting»

Álvaro Cervera se marchaba “triste” por el empate sin goles de su equipo en un partido que “ha sido controlado por el Cádiz en todo momento”.

El técnico cadista destacaba que aunque el control fue amarillo “no tuvimos demasiadas ocasiones. El Sporting lleva ocho victorias seguidas y no ha tirado gol. Nos ha faltado tener acierto. Lo hemos hecho fenomenal en el centro del campo, el balón siempre estaba delante. Estoy contento con el partido pero no por el punto. Hemos hecho un buen partido y el rival no ha conseguido estar cómodo en ningún momento”.

Cervera valoraba el buen trabajo de los suyos pero era consciente que el punto es insuficiente para las aspiraciones amarillas. “Me voy apenado porque creo que ha habido algunos partidos en los que hemos podido ganar. Hemos trabajado esta semana para que este partido se pareciera a lo que queríamos. No lo hemos ganado porque no hemos acertado”, explicaba

“Pienso que hemos jugado bien. No ha habido muchas ocasiones de gol de ellos. El partido que hemos diseñado es el que ha aparecido y estamos contentos por ello. Es muy difícil que el Cádiz le meta tres goles al Sporting. La realidad es lo que hemos visto hoy. No se ha ganado pero no hemos tenido la sensación de poder perder el partido”, añadía el entrenador al ser cuestionado por las aspiraciones del conjunto gaditano.

Asimismo, Cervera explicaba la entrada de Fausto Tienza en la segunda parte. “Si quitábamos a un mediocentro teníamos que poner a otro mediocentro. Abdullah estaba cansado, tenía detrás a un jugador que estaba consiguiendo crear peligro y por eso lo cambié por Fausto Tienza. Todos sabemos que el balón tiene que pasar por Abdullah, el rival también lo sabe. Lo mismo hacíamos nosotros con el rival para que sacara el balón el central que queríamos. Ellos han cubierto a Raffi y quien estaba libre era Garrido”.