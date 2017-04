Cervera: “He insultado a un jugador y lo reconozco, me he equivocado”

Turbio final del partido en Alcorcón que dejó al Cádiz CF sufriendo por mantener el resultado y a Álvaro Cervera expulsado tras una jugada bastante extraña.

Brian Oliván estuvo más de un minuto tendido en el terreno de juego sin que nadie echara el balón fuera, algo que Cervera recriminó a un futbolista rival, ya que minutos antes Álvaro García sí lo había hecho en una situación similar.

El técnico, tras el partido, entonaba el mea culpa pero esperando que todo sea igual en el fútbol. “Me he equivocado yo. En una jugada de ataque hay un lesionado de ellos y hemos tirado fuera. Después ha pasado al rival y nadie la ha mandado fuera. He insultado al jugador, me he equivocado y me meterán una buena sanción”, explicaba Cervera.

Asimismo, el técnico apuntaba que “mi comportamiento ha sido ejemplar siempre, intento calmar a la gente que me rodea. Me he equivocado, pero cuando los árbitros se equivocan no pasa nada nunca. Los árbitros no se ahorran nada”.

El entrenador del Cádiz CF insistía en pedir disculpas pero esperando que todo sea igual para todos. “No solemos hablar de los árbitros, me ha expulsado y bien expulsado porque me he equivocado por una jugada que al revés ha pasado. Me han echado, la gente se equivoca. Todos se equivocan”.