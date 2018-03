Cervera: “El que no sepa a lo que jugamos es que no es de Cádiz”

Con la felicidad contenida, Álvaro Cervera explicaba y pormenorizaba la victoria amarilla ante el Oviedo. Cuestionado por la expulsión de Rocha, el técnico era claro: “No cabe duda que una expulsión en la primera parte compromete el partido, sobre todo al que la recibe y se lo arregla entre comillas al rival. El partido está condicionado por la expulsión pero hasta entonces el Oviedo no ha tirado a gol. El rival ha hecho un gran partido pero a raíz de la expulsión hemos llegado la iniciativa”.

El equipo remontó cuando peor lo pasaba con dos goles que dieron la victoria. “No hemos remontado de la mejor manera ni de una manera brillante. El que no sepa a lo que no jugamos es que no es de Cádiz”, frase que provocaba las risas del personal en clara referencia al cuartetero Manolo Morera. “El equipo ha ganado por fe y coraje y ha llevado al Oviedo a defender más atrás”.

Sin lanzar las campanas al vuelo, Cervera recordaba que “tenemos que analizar las cosas de verdad, tenemos 47 puntos pero hacemos algunas cosas mal. Buscamos lo mejor para el equipo, no buscamos el sobresaliente nos vale el suficiente. Estamos bien clasificados y tenemos que hacer más cosas de las que hacemos. Hay que exigirse, no puede ser que un saque de banda en campo contrario acabe en gol”.

“El Cádiz tiene muy buenos jugadores, de una parte y la otra. Tan bueno es Perea con el balón como Garrido sin él, y los dos son buenos para el Cádiz. El ADN del empuje lo llevamos siempre”, apuntaba el entrenador.

Sobre los famosos 50 puntos, Cervera afirmaba que “tenemos la permanencia muy cerca y partidos como este te dan mucha alegría”.