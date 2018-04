Cervera: «El Cádiz CF va a tener fuelle hasta el final»

Contrariado con el resultado, Álvaro Cervera lamentaba la derrota en un partido que “no iba para ningún sitio”. El técnico del Cádiz CF explicaba que “ha sido un partido muy disputado contra un equipo como el Reus que juega muy bien como local. Hemos intentado salir valientes arriba para quitarles el balón pero en una jugada aislada y cuando el partido no iba a ningún lado ha llegado el gol tras una pérdida nuestra en un saque de banda. Hemos tenido mucha posesión pero no hemos tirado a gol”.

Y es que el entrenador amarillo criticaba sobre todo que su equipo no tirara a puerta prácticamente en toda la segunda mitad. “Hemos tenido la pelota pero si no llegas es porque falta algo. El rival se ha metido atrás, hemos intentado mover la pelota pero no hemos tirado a gol”.

La derrota llega en un partido que tal y como se presuponía fue difícil ante un rival que “lleva cinco partidos como local sin recibir un gol. El Reus es un buen equipo que se ha replegado tras el gol y nosotros no hemos creado peligro en la segunda parte. Hemos jugado con dos puntas y lo normal es que tuviéramos algo de fragilidad atrás”.

Cuestionado por la situación del equipo y el nivel de gasolina que puede tener en la recta final del campeonato, Cervera recordaba que “el Cádiz CF va a tener fuelle hasta el final, si nos faltara no habríamos acabado en la portería rival. Tenemos fuelle para llegar ahí pero no hemos tirado a gol”.