Cervera: “Con corazón y empuje hemos empatado el partido”

¿Podría estar contento Álvaro Cervera tras empatar en el último segundo? Seguramente lo estará por haber sacado un punto de provecho en Huesca pero en líneas generales el técnico volvía a ser crítico con el encuentro de los suyos en el Alcoraz. “No estoy contento con el partido que hemos hecho”, explicaba el entrenador nada más comenzar su rueda de prensa.

Para Cervera fue “un partido disputado, ellos nos han marcado en un penalti y han tenido antes un palo. Se veía quien jugaba en casa y quien fuera, pero no recuerdo ocasiones del Huesca ni nuestras tampoco”.

El entrenador cadista reconocía que el gol de Ortuño llegó gracias al “empuje y el corazón que le pusimos a la segunda parte”. Y al hilo de lo anterior expresaba su malestar con el encuentro porque “la ventaja de ellos no reflejaba que fueran superiores. Siempre nos pasa algo parecido, un penalti o un fallo nuestro. Eso nos deja frios, porque al final el gol nuestro debía ser para ganar y no para empatar. No he visto tanta difierencia entre los dos equipos”.

El empate deja al Huesca con la misma distancia de puntos que tenía antes del encuentro sobre el Cádiz. “El rival se ha acercado al área pero sin grandes ocasiones. En una jugada desgraciada o un fallo nuestro el Huesca se adelanta y tenemos que jugar a contracorriente. No tenemos un arsenal de armas para jugar siempre contra el marcador, pero hemos conseguido con empuje y corazón empatar el partido”.

Y respecto a la lucha por el ‘play off’, Cervera tiene claro que todo está muy igualado y que puede pasar cualquier cosa. “La fase de ascenso está muy complicada para todos. Estamos haciendo todos los mismos puntos y nosotros vamos a luchar hasta el final para estar lo más arriba posible. Vienen equipos apretando fuerte y va a ser complicado todo hasta el final, los dos últimos partidos decidirán”.