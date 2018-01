Cervera: «Hay que buscar las cuatro cosas que nos mantengan arriba»

Llega el fin de semana y el Cádiz CF ya se prepara para viajar a Alcorcón, escenario en el que el domingo al mediodía tendrá lugar su próxima cita liguera. Un nuevo capítulo para hacerse fuerte en una de esas dos posiciones de privilegio, las del ascenso directo a Primera División.

De cara a la inminente visita a Santo Domingo, el entrenador cadista Álvaro Cervera deja claras sus impresiones. «Tenemos que reafirmarnos en lo que somos. Hemos perdido jugadores, pero tenemos que ir con fuerza a los partidos», señala. Y no duda en recalcar todo aquello que señaló después del último encuentro ante el Córdoba en el Ramón de Carranza: «Es verdad que se ganó, pero cómo ganamos no me gustó del todo».

Cervera también añade: «No me preocupa porque sé que trabajamos bien. Ahora bien, ganamos ante Granada y Córdoba, pero no podemos seguir en esa dinámica, así que hay que poner antes la tirita, pues nunca viene mal recordar quiénes somos. Por lo tanto, hay que cambiar esa mentalidad de que somos un equipo ganador, pues no lo somos, somos un equipo competidor. No ganamos porque sí, tenemos que provocar una serie de circunstancias».

Del mismo modo, el míster del Cádiz CF recalca: «Cuando futbolísticamente el equipo contrario te propone muchas cosas, tú no puedes hacer nada. El otro día vi cosas que no tenemos. No hablo de falta de actitud, no pongo reparos en decir que si hay que mandar la pelota a la grada, se manda. Estamos jugando más de lo normal». Y apostilla: «No nos hacían ocasiones con claridad y ahora sí. Tampoco estamos dando importancia a jugadas que siempre se la hemos dado. Lo que no hay que hacer, no se hace».

Al hablar son el Alcorcón, próximo rival del Cádiz CF, Cervera destaca: «No me gusta el partido por la mañana. El Alcorcón empezó bien pero cambiaron después la defensa y ahora es un equipo más normal. Se trata de un equipo más académico pero peligroso».

La serenidad de Álvaro García, la preocupación de Perea

Y en cuanto a algunos de sus pupilos aclara: «A Sankaré le cuesta, pero tiene un amor propio encomiable. De Perea puedo decir que está triste porque era una apuesta importante, un jugador que el año pasado no se lesionó. No creo que sea un problema de cabeza, pero sí de ansiedad». Y también analiza la situación de Álvaro García y su posible marcha del Cádiz CF: «Alvarito está más tranquilo ahora porque está renovado, no lo veo tan despistado como en verano. Lo veo más tranquilo y centrado en un equipo en el que se siente importante».

En última instancia, Álvaro Cervera afirma que aún queda mucho campeonato y deja claro que hay mucha tela que cortar en LaLiga 123. «Sigo pensando que hay equipos que aparecerán y estarán arriba. No debe ser una casualidad los que están arriba y nuestros números son para pelear por estar arriba, ya que el grupo sigue fuerte. Eso sí, hay que buscar esas cuatro cosas que nos mantengan arriba. Este año está todo muy revuelto arriba pero sigo teniendo dudas», finaliza.