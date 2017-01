Cervera: «Si ahora caemos al 12, será una pequeña frustración»

Álvaro Cervera encara el 2017 con la misma actitud que dejó el exitoso año del descenso. Mesura, cautela, tranquilidad. Hasta que se queja de que “las vacaciones para un equipo de fútbol este año son muy largas”. Se explica. “A mí los descansos no me gustan. Son necesarios para la gente, pero es algo que no puedes controlar. Puedes controlar el día a día pero cuando hay un descanso no. Todo se descontrola todo un poco”.

Y ya se sabe lo meticuloso que es el míster del Cádiz CF, quien advierte de “resultados sorpresas” en esta nueva Liga que comienza. Por parte de los amarillos, “esperamos volver con la misma intensidad e ilusión. Va a estar complicado, porque la racha ha sido muy buena. Será difícil mantenernos ahí”.

Durante su intervención se centra en el estado de euforia que rodea al club gaditano, que se debe aprovechar en este momento pero consciente de que lo que antes se valoraría como un éxito ahora puede ser una decepción. “En el cuerpo técnico, el ambiente de la calle es ese, de euforia. Imagino que entre los jugadores también. Que disfruten del momento, que no sabemos cuánto va a durar. El nivel de alegría es muy bueno, y se nota”.

Pero, y es innegable, “si ahora caemos al 12 será una pequeña frustración, que a principio de temporada no lo hubiera sido”. De ahí que “la suma de todos estos puntos libera pensando en que tenemos que hacer 50 puntos para salvarnos, pero ahora la gente piensa que hay que hacer 65 para meternos. Es una buena cifra pero nos aprieta más. Todo lo que sea no estar ahí puede ser una pequeña decepción”.

Luis Ruiz recae de su lesión

Y toca hablar del encuentro de este domingo ante el Elche, para el que cuenta con la baja de José Mari tras la operación de su hernia inguinal y pierde por sorpresa a Luis Ruiz. “Se quejó ayer de una dolencia en la zona lesionada, y es mejor no contar con él”. Habrá que permanecer atento a la alineación, porque “alguno” de sus chicos ha llegado ‘pasadito’ de peso. “Es normal que se gane un poco de grasa y pierda un poco de masa muscular”. Será similar al que goleó al Sevilla Atlético. “No me acuerdo del once que jugó ante el Sevilla. Pero por ahí irán los tiros”.

Explica el plan para triunfar en el Martínez Valero. “Queremos hacerle el partido largo al Elche, que no se sienta cómodo en casa y que no se ponga por delante pronto. Que el encuentro no tenga dueño durante mucho tiempo para crecer en él. El Elche es un equipo que en su estadio marca goles y que hace poco al Getafe le remontó un 0-2 y hasta pudo ganar. Cuando se pone a jugar, es un equipo con buenos futbolistas”.

No miente al afirmar que sentirán la ausencia de su jugador franquicia. “A balón parado sí pierde mucho con la baja de Albacar, y en fútbol es muy importante. Tienen buenos rematados pero sin el lanzador es más difícil concretar”.

Para el final, se le pregunta por lo que pide a los Reyes Magos. Y desvela que puso en la carta. “Pongo: permanencia, cuanto antes. Para luego pensar en otra cosa”.