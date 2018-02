Cervera: “El Cádiz que buscamos es una mejora de este”

“No ha sido un buen partido de los dos, teníamos miedo a perder”, afirmaba Cervera en rueda de prensa tras el empate del Cádiz ante el Nástic. El técnico amarillo explicaba que éste ha sido un típico partido de Segunda División. “El que marcara iba a ganar el partido. Un encuentro plagado de imprecisiones en el que ellos han tenido más llegadas pero era un claro partido de cero a cero”.

Cervera se mostraba satisfecho con el resultado conseguido: “Lo importante es puntuar; evidentemente, si es posible, de tres en tres. Lo que yo no quería era lo de antes, o ganamos o perdemos. No hemos tenido nuestra mejor versión pero hemos tenido buenos minutos”. Recuerda Cervera que “jugar bien o mal depende de muchos factores. Al final hemos estado mejor con dos puntas pero el partido no iba a ninguna parte. El que se equivocara iba a perder el partido”.

El entrenador de la escuadra cadista destacaba que poco a poco se está recuperando la mejor versión amarilla. “Con Romera en el campo hemos tenido más gente arriba, hemos llegado más pero ellos cuando robaban tenían más campo libre y el partido se ha igualado. El equipo que buscamos es una mejora de este. Lo que yo no quería era lo de antes, que ganábamos o perdíamos. No hemos tenido nuestra mejor versión pero hemos tenido buenos minutos”.

“Siempre se va a hablar de fútbol en Cádiz”

Cuestionado por el nivel de un equipo y otro, Cervera apuntaba que “la única diferencia entre el Nástic y nosotros es la clasificación. El que quiera ver algo más se equivoca. La única diferencia es que nosotros tenemos 43 puntos. El Cádiz no puede ir a los campos diciendo que estamos arriba. Nosotros sumamos los puntos sufriendo mucho, sabíamos que el partido iba a ser complicado y nos damos por satisfecho con el punto conseguido”.

Sin un pitove defensivo en la alineación, el entrenador hacía referencia a su fama de amarrategui a pesar de jugar sin un futbolista tipo Garrido. “Este es el único deporte en el que la defensa está mal vista”. España ha sido campeona de Europa en balonmano con una buena defensa y un buen contragolpe”.

Y cuestionado por la convulsa semana vivida en el club, el técnico explicaba que “de fútbol en Cádiz se va a hablar siempre. Esperemos que todo lo que se mueve por fuera acabe lo mejor posible. Nosotros no nos tiene que afectar lo que está rodeando al club”.