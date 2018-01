Otro palo para David Barral

Que David Barral se haya quedado fuera de la convocatoria para viajar a Alcorcón es cuanto menos sorprendente. Más aún teniendo en cuenta que Álvaro Cervera solo tiene disponibles a dos delanteros para el choque en tierras madrileñas y que la ausencia en la lista del isleño es una decisión técnica.

Una sorpresa que aumenta cuando el entrenador amarillo ha convocado al delantero del filial Seth Vega en lugar del futbolista de San Fernando, lo que es más que significativo.

No es nuevo que en el cuerpo técnico y la dirección deportiva del Cádiz CF están un poco quemados de algunas situaciones que el propio David Barral ha generado en lo que va de temporada. La última, la expulsión absurda ante el Granada en el primer partido liguero del año. Ello hizo que el Cádiz CF jugara los últimos minutos del partido con diez jugadores y que Cervera no pudiera contar con él ante el Córdoba por sanción.

¿Castigo del entrenador?

Cierto es que Cervera convocó y alineó a Barral en el choque de Copa del Rey ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. En aquel partido con los menos habituales en liza, el técnico no dudó en poner en el once a uno de los máximos goleadores del equipo amarillo con siete dianas entre Liga y Copa del Rey. No obstante, teniendo en cuenta que Carrillo no estaba por entonces al 100% y que el técnico reservó a Dani Romera para el partido de Liga ante el Córdoba, la alineación de Barral en Nervión parecía más forzada que otra cosa.

Con todo, la pregunta ahora está clara, ¿ha castigado Cervera a Barral? El entrenador sabe la respuesta pero con solo el isleño y Carrillo disponibles para el choque ante el Alcorcón, dejar fuera a Barral y que su lugar lo ocupe un futbolista del filial denota que el entrenador amarillo no está nada contento con el delantero de La Isla.

Asimismo, Cervera ha convocado en la mayoría de partidos a tres delanteros, por lo que la ausencia de Barral cobra mayor importancia. Por su parte, Seth Vega, ariete del Cádiz B, ha estado entrenando durante toda la semana con el primer equipo, reflejo de las intenciones que el técnico tenía con el jugador.

Y para añadir algo más de incertidumbre a la situación de Barral, el Cádiz CF busca un delantero en pleno mercado invernal, teniendo en cuenta que un jugador debe salir.