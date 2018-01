Carrillo: «Hago el trabajo sucio para Alvarito y Salvi»

Pese a que llegó el último y no ilusionó demasiado ni a aficionados ni a expertos, José Ángel Carrillo se ha ganado un hueco en los corazones de todos los cadistas. El espigado delantero murciano cuenta con la total confianza de Álvaro Cervera y en estos momentos es el ariete titular del Cádiz CF.

El ex del Sevilla Atlético acudió al hotel Las Cortes a la tertulia de Cope Cádiz y analizó la actualidad amarilla. Comenzó hablando de la confianza que recibe de su entrenador: “Venimos aquí todos a sumar, a dar nuestro granito de arena, el mister confía en mí, en Dani y en Barral y cuando decida ponerme estaré preparado”.

Reconoce que tiene muchas ganas de ver en directo alguna función del COAC: “Tengo pendiente ir al Falla, todos los compañeros que han ido se lo han pasado bastante bien así que quiero ir con mi novia”.

Carrillo lamenta la manera en la que el equipo perdió en Alcorcón: “No nos viene bien esta derrota, pero tenemos que ser autocríticos y lo que no hicimos bien aprenderlo para que nos sirva, podemos ganar, empatar o perder, nos ha tocado esta semana perder, pero la manera de hacerlo no ha sido la adecuada, nosotros somos garra, entrega y se vio a un Cádiz más débil, pero hay que sacar lo positivo, ahora a trabajar para sacar lo mejor ante el Lugo”.

No dramatiza, sin embargo, con el hecho de haber caído derrotado ante el conjunto alfarero: “Si en vez de once hubieran sido quince, mejor que mejor, tenemos que ser autocríticos, apretar las pilas, es una derrota, no somos ni Madrid ni Barça, tenía que llegar, ahora a trabajar”.

Habla de la dependencia o no del equipo de sus extremos titulares: “Sabemos que son dos jugadores fundamentales, ningún equipo de la liga tiene a dos jugadores como Alvarito y Salvi, así que nuestro fuerte es defender, dejar la portería a cero y que ellos te generen peligro, pero el Cádiz no son once jugadores, son 25 dándolo todo durante la semana para ganar el domingo”. Carrillo reconoce alegrarse por el debut del cantero Seth y le resta importancia a la no convocatoria de David Barral: “Lo positivo que sacamos de Alcorcón es el debut de Seth, un canterano que está apretando fuerte, me alegro de que haya tenido la oportunidad, mi consejo, que haga todo lo que se le diga, que apriete al máximo y que haga todo lo que tenga que hacer. No sorprende (por dejar fuera a Barral), porque el chaval lo está haciendo muy bien y se lo merece, es una recompensa a su trabajo”

“Cervera no se casa con nadie”

Describe a su mister y la ventaja que tuvo al llegar al equipo: “Álvaro es un entrenador que no se casa con nadie, que quiere lo mejor para su equipo y tenemos que estar al mil por mil para que cuando cuente contigo estés preparado y ayudes al conjunto. Es un entrenador que exige bastante, el Cádiz se basa en garra, en correr, en pelear, yo llegué con la ventaja que llegaba de un Sevilla Atlético muy parecido, mi adaptación fue fantástica por los compañeros y el cuerpo técnico”. Cree que es un jugador muy del perfil de Cervera: “Soy un delantero que mide 1,92 y hay muchas veces que el juego lleva a pelotazos y al mister le gusta ese tipo de jugador, pero también va a muerte con Romera o Barral cuando salen”. Carrillo reconoce que desde que se enteró el pasado verano que el Cádiz estaba interesado en él lo tuvo muy claro: “En Sevilla se portaron muy bien, pero yo necesitaba una salida, necesitaba dar ese pequeño saltito, el Cádiz me ofreció poder darlo y mi única idea desde entonces fue venir”. Reconoce que en el famoso partido de final de la pasada temporada entre el Cádiz y el filial del Sevilla los canteranos sevillistas estaban muy motivados: “Se le tenía muchas ganas al Cádiz, pero yo no jugué ninguno de los dos partidos, fue espectacular ver toda la afición, había venido a Carranza a algún partido y me quedaba con la boca abierta al ver como la afición apretaba”.

“No soy un goleador, soy un delantero corpulento”