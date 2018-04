Carrillo: «Nuestro fuerte está en saber defender»

No pasa el Cádiz CF por su mejor momento de la temporada, sobre todo en su faceta ofensiva. Desde Vallecas, y ya se han disputado tres jornadas más desde entonces, no celebra un gol el equipo de Cervera. Sin lugar a dudas, un asunto que pasa factura a una escuadra que, al menos, suele solventar la mayoría de sus citas con empates para así seguir en la zona de ‘play off’ de ascenso.

En este sentido, José Ángel Carrillo, uno de los delanteros de este Cádiz CF, señala: «Este año no hemos tenido suerte de cara al gol. Hemos tenido ocasiones pero no han entrado. Es cierto que se han necesitado más goles a favor, aunque también lo es que el Cádiz CF es el menos goleado de la categoría y no regala nada en defensa. Es algo que hay que aprovechar». Y añade: «Ojalá que de aquí al final podamos generar mucho y entre la pelota. Ahora bien, el fuerte de este equipo es saber defender y contrarrestar al rival con nuestras bandas».

Del mismo modo, el delantero murciano asegura: «El Cádiz CF es un equipo de trabajo, de constancia, de ayuda al compañero y los delanteros también tenemos que ayudar en esa faceta». Y puntualiza: «Aquí defendemos y atacamos desde Cifuentes hasta el delantero. Es la grandeza de este equipo, que sabemos defender todos muy bien».

Autor de cuatro goles esta temporada, Carrillo no marca desde que anotara un doblete ante el Barça B en la primera vuelta en el Ramón de Carranza. Por eso asume su cuota de culpa: «Al delantero se le exige gol y no hay excusas. Es normal que la afición apriete y reclame esos goles». Pero también cree que es cuestión de tiempo que los goles lleguen: «Hemos tendido ocasiones en los encuentros contra Almería y Sporting, pero ahora no tenemos la suerte que tuvimos cuando ganábamos».

De una u otra manera, el ariete cadista apunta: «Desde un principio sabíamos lo difícil que era esta Liga. Equipos como Granada y Osasuna, que están hechos para ascender directamente, no están sacando los resultados. Es una muestra más de la complejidad de la categoría».

Por eso valora aún más el trabajo del Cádiz CF en estos momentos: «Ahora no estamos consiguiendo los puntos que queremos, aunque al menos no perdemos. Esta semana tendremos una nueva oportunidad ante el Valladolid e iremos a conseguir los tres puntos. Ahora lo más cercano que tenemos es cerrar nuestra presencia en el ‘play off’ de ascenso».

Eso sí, Carrillo, que está teniendo minutos en las últimas semanas, no descarta nada de aquí al final del campeonato: «Quedan seis jornadas y hay enfrentamientos directos. Aspiramos a lo máximo y ya Dios dirá».

El Valladolid, un rival peligroso arriba

Sobre el Valladolid, próximo rival del Cádiz CF, el murciano señala: «Para poder sumar en Valladolid hay que seguir el camino que tuvimos ante el Sporting. El trabajo que hizo el equipo fue fantástico. Ahora hay aprovechar el juego del Valladolid para tratar de robar y salir a la contra, con una buena defensa. Esta semana va a ser clave y vamos a ganar».

Y finaliza: «Ellos tienen jugadores muy dinámicos arriba, muy difíciles de defender en el uno contra uno, pero tenemos confianza plena en nuestra defensa y en nuestra forma de defender».