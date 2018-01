Carranza ya espera a Juan Carlos, el último portero goleador

El próximo sábado llegará el CD Lugo al Estadio Ramón de Carranza y lo hará con un protagonista bajo el marco: su portero Juan Carlos. Nacido en Guadalajara hace 30 años, el pasado sábado celebraba su cumpleaños y lo hacía de la forma más inesperada, que no era otra que marcando un gol desde unos 70 metros. Ese tanto sirvió para que el equipo gallego certificara los tres puntos puestos en juego ante el Sporting.

Después de un gran encuentro a nivel individual bajo palos, Juan Carlos se coronó en el minuto 80. Fue entonces cuando el Lugo sacó un córner y el Sporting despejó en largo intentando estirarse a la contra. Juan Carlos aprovechó la ocasión para volver a llevar el balón al área y su parábola sorprendió al portero Mariño. Era el 3-1 y el cancerbero de la escuadra gallega se mostraba sincero ante las cámaras. “Mentiría si digo que he ido a chutar. Quería meter el balón al área, pero ha salido a portería y he podido marcar”, confesaba. Y apuntaba a continuación: “Lo importante es que ganamos los tres puntos. No sabía ni cómo celebrarlo”.

Así, con una historia que siempre recordará, llega Juan Carlos a Carranza. Un portero que se une a la lista de aquellos porteros que han vivido una experiencia similar en España. Sin ir más lejos, en la categoría de plata ya vivieron experiencias similares Cobeño con el Rayo Vallecano (marcó de área a área) y Claudio Bravo con la Real Sociedad.

Asimismo, en Primera destacan en este sentido guardametas como Carlos Alberto Fenoy (Celta y Valladolid) y Nacho González (Las Palmas), ambos con media docena de goles. Sin olvidar, eso sí, a Juan José Santamaría (Racing de Santander, 1 gol), José Luis Chilavert (Zaragoza, 1 gol), Dani Aranzubía (Deportivo, 1 gol) o Toni Prats (Betis, 2 goles). Este último llegó a marcar un gol de falta en el mismísimo Santiago Bernabéu. Otros como Gorka Iraizoz (por aquel entonces en el Athletic) se quedaron a las puertas de esta lista tan particular al anular el árbitro su diana.

Tampoco se puede olvidar el mítico gol de Andrés Palop en la Europa League con el Sevilla FC ante el Shakhtar Donetsk que sirvió para forzar una prórroga en la eliminatoria de octavos de final. Ese mismo año acabó levantado el equipo sevillista el título al ganar al Espanyol en la final.

Si bien es cierto que Juan Carlos aseguró que su gol no fue intencionado, sí lo es que otros compañeros de profesión sí han sido especialistas en este asunto. Y ahí se encuentran los casos de Rogério Ceni (85 goles), el citado José Luis Chilavert (62 goles), René Higuita (41 goles), Jorge Campos (40 goles), Johnny Vegas (37 goles), Dmitar Ivankov (35 goles), Álvaro Misael Alfaro (31 goles), Butt (29 goles), Fernando Patterson (28 goles) y Marco Antonio Cornez (24 goles), así como otros porteros de reconocida talla internacional como Van der Sar, Peter Schmeichel, Jens Lehmann, Rafael Dudamel y Francesco Toldo.